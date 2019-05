Von Auto erfasst: Radfahrer stirbt nach Unfall in Ringe CC-Editor öffnen

Ein Radfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Ringe gestorben. Foto: dpa

Ringe. Ein Radfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Ringe in der Grafschaft Bentheim gestorben. Er wurde von einem Auto erfasst.