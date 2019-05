Klöckners schwierige Mission

Hannover. Niedersachsens Bauern droht Ungemach aus Brüssel. Dass die Hoffnungen auf Agrarministerin Julia Klöckner liegen, macht wenig Mut.

So viel ist bereits klar: In Sachen Dünger wird es dicke kommen für die Landwirte in Niedersachsen. Die Frage ist nur noch, wie scharf und pauschal die Auflagen der EU am Ende ausfallen werden. Das wiederum hängt daran, wie glaubhaft Deutschlands Agrarministerin Julia Klöckner in Brüssel erklären kann, dass man es hierzulande doch ernst meint mit dem Gewässerschutz.

Dass dieser Glauben geschwunden ist, liegt nicht an der EU, sondern an der deutschen und speziell der niedersächsischen Politik. Jahrelang wurden die Probleme ignoriert, wurde Gülle oft weitgehend ungeregelt auf die Felder gefahren. Das ist zwar mittlerweile Jahre her, doch die Folgen schwimmen heute im Grundwasser – wobei offen ist, ob der Sündenbock Landwirtschaft immer auch der Schuldige ist.

Klöckner muss in Brüssel klar machen, dass es insbesondere dem Agrarland Niedersachsen ernst ist mit dem Gewässerschutz. Nur so lassen sich schädliche Einschnitte in der Landwirtschaft verhindern. Gelänge dies, wäre es eine politische Meisterleistung. Doch wenig deutet darauf hin: Landes- und Bundespolitik waren mit dem Versuch, ihre Düngepolitik in Brüssel anzupreisen, bislang weitgehend erfolglos. Auch in Deutschland haben die Niedersachsen wenig Freunde – andere Bundesländer fühlen sich von Brüssel mitverhaftet für die zwischen Ems und Elbe gemachten Fehler.