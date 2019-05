Hannover. Die extremistischen Szenen in Niedersachsen sind im vergangenen Jahr in ihrer Mitgliederstärke weitgehend stabil geblieben. Gewandelt haben sich die Verfassungsfeinde trotzdem.

Nach jahrelangem rasanten Zulauf hat sich das Wachstum der salafistischen Szene in Niedersachsen deutlich verlangsamt. Das geht aus dem neuen Verfassungsschutzbericht 2018 hervor, den Innenminister Boris Pistorius (SPD) und der neue Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut am Mittwoch in Hannover vorstellten. Demnach zählte Niedersachsen im vergangenen Jahr 880 Salafisten, das sind 30 mehr als noch im Vorjahr. Andere Islamisten wurden im vergangenen Jahr auf 650 geschätzt, das ist ein Plus von 75 gegenüber 2017. In den vergangenen Jahren 2016, 2017 und 2018 waren die Zuwächse deutlich höher ausgefallen.

Was tun mit Extremistenkindern?

Trotz der militärischen Niederlage des IS geht der Verfassungsschutz von einer „weiter ernsten Bedrohungslage“ aus. Sorgen machen den Geheimdienstler Rückkehrer aus den Kriegsgebieten, das Abtauchen der Szene in konspirative Kleinzirkel sowie das Aufwachsen von Kindern in Extremistenfamilien.

Auch im Linksextremismus verzeichnet Niedersachsen wieder leichte Zuwächse: Das Land schätzte ihre Zahl 2018 auf etwa 700 Personen, das sind 60 mehr als noch 2017. Der von der autonomen Szene dominierte Linksextremismus hat sich im vergangenen Jahr vor allem mit dem Antifaschismus beschäftigt – und mutmaßliche Rechtsextremisten sowie AfD-Politiker attackiert.

Rechte verlieren Anhänger

In der extremen Rechte geht derweil offenbar der jahrelange Aderlass weiter: Das Personenpotenzial sank laut Verfassungsschutz von 1250 Personen auf 1170, die niedersächsische NPD verlor demnach seit 2010 die Hälfte ihrer Mitglieder und liegt landesweit noch bei 250 Personen, andere Parteien die „Die Rechte“ oder „Der Dritte Weg“ finden hierzulande nur vereinzelt Anhänger. Rechtsextreme Konzerte hat es nach Einschätzung des Geheimdienstes in Niedersachsen 2018 gar nicht gegeben. Die Szene, in der Musik ein wichtiger Bestandteil ist, sei hier auf ostdeutsche Bundesländer ausgewichen und habe zwischen Elbe und Ems gerade mal eine Handvoll Liederabende.

Entwarnung in Sachen rechts wollten Witthaut und Pistorius aber keinesfalls geben, im Gegenteil: Die extreme Rechte versuche erfolgreich, eigene Sprachbilder und Debatten in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. „Die Entgrenzung zwischen Extremismus und Populismus gerade auf der rechten Seite des Zentrums hat deutlich zugenommen“, sagte Pistorius. Witthaut sprach von einer Szene, in der sich verschiedene Gruppen zunehmend vernetzten und bei Aktionen unterschiedliche Strömungen einbinde.