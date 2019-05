Hannover. Landräte und Oberbürgermeister aus Weser-Ems warnen vor einer Budgetkürzung bei den Berufsbildenden Schulen. Im zuständigen Kultusministerium sorgt der Brandbrief für Verwunderung.

Die Landkreise und kreisfreien Städte im früheren Regierungsbezirk Weser-Ems warnen die Landesregierung vor einer Kürzung der Budgets für die Berufsbildenden Schulen (BBS). In einem unserer Redaktion vorliegenden Brandbrief an Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) fordern die sechzehn Unterzeichner aus Westniedersachsen eine „Stärkung der ohnehin unterversorgten Berufsbildenden Schulen“. Sie kritisieren vor allem die Kürzung eines Sonderbudgets aus Restmitteln, mit denen die BBS unter anderem Fortbildungen, Dienstreisen und vor allem befristete Arbeitsverträge finanziert haben. Die beabsichtigte Kürzung hatte bereits im Februar zu wütenden Protesten der Schulen geführt. Dem Aufruf haben sich alle Schulträger der Region angeschlossen – von der Grafschaft Bentheim bis in die Wesermarsch und vom Landkreis Osnabrück bis nach Aurich.

Bley: Es muss mehr geben

Angesichts der schlechten Unterrichtsversorgung in den BBS von zuletzt 90,7 Prozent unterstützt der Landtagsabgeordnete Karl-Heinz Bley (CDU) den parteiübergreifenden Protest. Wir haben im BBS-Bereich überall zu wenig Lehrer“, klagt der Kfz-Meister aus Garrel. Es gebe Schulen, bei denen die Unterrichtsversorgung bei nur 70 Prozent liege, klagt Bley. „Es muss unbedingt mehr geben“, fordert der Parlamentarier auch mit Blick auf die Gelder, die das Land für die Hochschulen ausgibt. Bley sieht darin auch eine verstetigte Benachteiligung von Auszubildenden gegenüber Studierenden.

Ministerium: Brandbrief mit alten Zahlen

Im niedersächsischen Kultusministerium sorgt der Brandbrief für Verwunderung, denn angesichts der vorherigen Proteste hatte Minister Tonne bereits zusätzliches Geld in den Sondertopf gelegt, und dies auch Anfang April in einem Interview mit unserer Redaktion klargestellt. „Bereits vor mehreren Wochen hat das Land den BBS in Niedersachsen 15 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Insgesamt stehen den berufsbildenden Schulen damit rund 23 Millionen Euro als reines Finanzbudget zur Verfügung“, sagt ein Tonne-Sprecher. „Insofern sind wir irritiert, dass uns die Landräte und Oberbürgermeister auf Grundlage eines alten Sachstandes anschreiben“, ergänzt er. Tatsächlich bezieht sich der Brandbrief ausdrücklich auf die Lage Ende 2018, also bevor Tonne Geld nachgeschoben hat. Über die aktuellen Budgets könnten sich Schulträger vor Ort informieren, rät der Ministeriumssprecher. Zudem stehe das Ministerium „wie immer gerne zur Verfügung, wenn es um den Austausch zur Stärkung der beruflichen Bildung in Niedersachsen geht“.

Berufsschullehrer: Brauchen 50 Millionen extra

Ist Weser-Ems also nur alten Zahlen aufgesessen? Joachim Maiß vom Berufsschullehrerverband VLWN sieht trotz der aktuellen Millionenspritze keinen Grund zur Entwarnung. „Für dieses Jahr werden wir voraussichtlich über die Runden kommen“, sagt er. Doch bereits 2020 könne das Problem noch größer werden, wenn das Land auf die Sparbremse tritt. Tatsächlich hatte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) bereits gewarnt, dass die Steuern künftig weniger üppig sprudeln. Für die nun beginnenden Verhandlungen zwischen Kultus- und Finanzministerium über den Haushalt 2020 stehen die Vorzeichen nicht auf Zusatzausgaben. Dabei bräuchten die BBS eigentlich mehr statt weniger Geld, sagt Maiß. „Wir brauchen dauerhaft 50 Millionen Euro extra im Pott“, sagt er.