Strohlager in Schüttorf brennt lichterloh

Am Montagabend geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Strohlager in Schüttorf in Brand. Foto: NWM-TV

Schüttorf. Am Montagabend geriet aus noch ungeklärter Ursache ein Strohlager in Schüttorf in Brand. Es entstand ein Schaden von mehreren 1000 Euro.