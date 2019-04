Osnabrück. Neun Kilogramm Marihuana im Wert von rund 90.000 Euro haben Osnabrücker Zöllner am Dienstagnachmittag bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn A 30 an der Abfahrt Gildehaus entdeckt. Das kontrollierte Auto war zuvor aus den Niederlanden eingereist.

Der Fahrer gab an, in den Niederlanden zu arbeiten und nun auf dem Weg nach Polen zu sein, um dort seinen Urlaub zu verbringen, schreibt das Hauptzollamt Osnabrück in einer Mitteilung. Seinen Beifahrer habe er über eine Mitfahrerzentrale kennengelernt. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Drogen oder Bargeld hätten die beiden Männer verneint.



20 Folienpakete entdeckt

Bei der Kontrolle des Wagens fanden die Ermittler im Kofferraum große schwarze Reisetasche, die dem Beifahrer gehörte, heißt es in der Mitteilung weiter. Darin hätten die Ermittler 20 Folienpakete entdeckt. In diesen Päckchen seien rund neun Kilogramm Marihuana zum Vorschein gekommen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Beifahrers stellten die Ermittler im Genitalbereich außerdem noch ein Gramm Marihuana fest und fanden in der Gesäßtasche ein Klappmesser.

Beifahrer verhaftet

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl.