Hannover. Steht die ambulante Pflege in weiten Teilen Niedersachsens bereits vor dem Kollaps? Grüne und FDP schlagen Alarm – und werfen Ministerin Reimann Untätigkeit vor.

In weiten Teilen Niedersachsens herrscht nach Ansicht von Grünen und FDP in Sachen ambulante Pflege bereits heute eine dramatische Unterversorgung. Nach Hochrechnungen beider Parteien lehnen Pflegedienste im Land derzeit täglich etwa 230 Anfragen neuer Patienten ab. Ob diese Berechnung auf Basis von Befragungen der Privaten Anbieter und der Freien Wohlfahrtspflege stimmen, ist zwar offen. Doch die Rückmeldungen vor allem vom Lande decken nach Ansicht der Oppositionsparteien den Befund: „Die Situation ist dramatisch. Aus dem Land schreit es ganz deutlich hervor“, sagte die Grünen-Landtagsabgeordnete Meta Janssen-Kucz am Dienstag in Hannover.

Ihre FDP-Kollegin Sylvia Bruns berichtete, dass in Bad Iburg südlich von Osnabrück mittlerweile verzweifelte Pflege-Anfragen aus Bückeburg und Schaumburg auflaufen. „So kann es nicht weitergehen“, sagte Bruns. Zumal laut Erhebung der Pflegekammer bald ein altersbedingter Aderlass droht: Fast 39 Prozent des aktuellen Pflegepersonals in Niedersachsen ist demnach heute älter als 50 Jahre.

Ministerin sieht noch keine akute Gefährdung

Grüne und FDP fordern von SPD-Sozialministerin Carola Reimann deshalb gemeinsam eine regionalisierte Erhebung der aktuellen Situation. Die Idee: Wenn das Land offiziell eine akute Versorgungsgefährdung in der ambulanten Pflege feststellt, könne das Ministerium als Aufsichtsbehörde einschreiten und den Krankenkassen beispielsweise eine volle Refinanzierung von Gehältern oder ein höheres Wegegeld verordnen. Im Mai wollen Janssen-Kucz und Bruns einen entsprechenden Antrag ins Landtagsplenum einbringen.

Bisher lehnt das Ministerium ein staatliches Eingreifen zu Lasten der Kassen ab. „Von einer akuten Gefährdung der Versorgung sind wir – Stand heute – aber noch etwas entfernt“, hatte Reimann Ende März erklärt. Es sei in manchen Regionen „schwierig, einen ambulanten Pflegedienst zu finden“, räumte die SPD-Politikerin ein. Reimann fordert zwar Tariflohn und angemessene Wegepauschalen, auch um Pflegekräfte von der Abwanderung in andere Bundesländer oder in Krankenhäuser abzubringen, doch zwingen will sie die Kassen bislang nicht. Stattdessen setzt Reimann auf eine „Konzertierte Aktion Pflege“, bei der man bis Jahresende gemeinsam Lösungen erarbeiten will.

FDP: „Einfach mal machen“

Bisher werden die Preise im Zuge der Selbstverwaltung zwischen Diensten und Kassen ausgehandelt. In diesen Verhandlungen zögen die Dienste aber immer wieder den Kürzeren, kritisiert Janssen-Kucz. Zwischenzeitlich hatten Awo und Diakonie, die zusammen 16 000 Menschen in Niedersachsen betreuen, mit dem Ausstieg aus der ambulanten Pflege im Land gedroht. Inzwischen haben die Anbieter diese Drohung zwar zurückgenommen, doch die aktuellen Tarife erlaubten den Diensten nur ein „Verhungern auf Raten“, kritisierte Bruns. Die Opposition wirft der auch in den eigenen Reihen umstrittenen Reimann vor, sich hinter Zuständigkeiten und der Bundespolitik zu verstecken. „Das kann aber nicht politische Gestaltung sein“, sagte Bruns. „Es wäre gut, wenn die Ministerin einfach mal machen würde, damit aus dem Notstand kein Kollaps wird“, fügte sie hinzu.