Schüttorf. In der Nacht zu Samstag ist auf der Autobahn 31 eine junge Niederländerin gestorben. Sie war auf die Fahrbahn gelaufen. Polizei und Staatsanwaltschaft wollen nun den Hergang des Geschehens klären. Vernehmungen stehen noch aus, und der Mann, der am meisten wissen müsste, hält sich bedeckt.

Der Unfall auf der A31 bei Schüttorf am Samstagmorgen, bei dem eine 22-jährige Frau aus den Niederlanden tödlich verunglückt ist, wirft weiterhin viele Fragen auf. (Weiterlesen: 22-Jährige stirbt auf A31 bei Schüttorf)

Videoaufnahmen aus Discothek

Fest steht, gegen 6 Uhr am Samstagmorgen wurde die Frau auf der A31 von einem BMW erfasst. Vorausgegangen war eine Partynacht in der Discothek Index in Schüttorf, sagt Oberstaatsanwalt Alexander Retemeyer. Nach ersten Erkenntnissen war die 22-Jährige dort mit einer Freundin in ihrem Peugeot hingefahren. Videoaufnahmen in und vor der Diskothek zeigen, dass die Frau an dem Abend Alkohol konsumiert hat – "vielleicht auch Drogen". Die Ergebnisse vom Blutalkoholgutachten stehen laut Retemeyer noch aus.

Diskussion auf dem Parkplatz

Später habe sie gemerkt, dass sie nicht mehr in der Lage war, das Fahrzeug auch wieder zurückzufahren. Daraufhin soll sie einen 35-jährigen Mann angerufen und um Hilfe gebeten haben. Ob dies – wie andere Medien berichten – ihr Exfreund oder derzeitiger Freund ist, ist laut Staatsanwaltschaft noch nicht ganz klar. Retemeyer: "Der Mann hat sich daraufhin von einem Bekannten ebenfalls zur Diskothek bringen lassen." Dort sei es dann zu einer Diskussion über ein "Beziehungsthema" zwischen dem 35-Jährigen und der 22-Jährigen gekommen, das belegen weitere Videoaufnahmen.

Im Anschluss seien die beiden sowie die Freundin der Frau mit dem Peugeot weggefahren. Der Bekannte des Mannes folgte in einem weiteren Wagen. Doch es kam erneut zu einem Streit. Daraufhin sei die Dritte im Bunde aus dem Peugeot ausgestiegen und in den zweiten Wagen eingestiegen.

Ab diesem Zeitpunkt wirft der Verlauf des Abends deutliche Fragen auf. Fest steht, auf der Autobahn A31 in Fahrtrichtung Oberhausen – bei Autobahnkilometer 90,9 – ist es zu dem Unfall gekommen, bei dem die Niederländerin inmitten der Fahrbahn gegen 6.10 Uhr von einem BMW erfasst wurde. Eine Obduktion hat am Montag ergeben, dass der Zusammenstoß mit dem BMW tödlich gewesen ist, sagt der Oberstaatsanwalt.



Neue Erkenntnisse der Polizei

Warum der Mann den Peugeot auf der Autobahn angehalten hat und warum die 22-Jährige das Fahrzeug verließ, steht nicht fest. "Der Fahrer hält sich bedeckt", sagt Alexander Retemeyer. Ob Polizei und Staatsanwaltschaft jemals erfahren werden, was sich auf der Autobahn zugetragen hat, da sei er sich nicht sicher.

Anzeige Anzeige

Mittlerweile haben erste Ermittlungen der Polizei ergeben, dass zum Zeitpunkt des Unfalls ein roter Kleinwagen, ein Kombi sowie ein weißer Lastwagen mit Kastenaufbau und einem doppelachsigen Anhänger an der Unfallstelle vorbei fuhren. Die Fahrer sowie weitere Hinweisgeber sollen sich bei der Autobahnpolizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/87715 melden.