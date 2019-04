Schüttorf. Einen Tag nach einem schweren Sturz mit seinem Fahrrad in Schüttorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein 70-Jähriger seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Mann war am Mittwoch aus zunächst unbekannten Gründen mit seinem Rad gestürzt. Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus im niederländischen Enschede, wo er am Donnerstag starb.