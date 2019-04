In einer Wohnung in diesem Mehrfamilienhaus in Salzgitter ist eine männliche Leiche gefunden worden. Foto: dpa

Salzgitter. Nach einem tödlichen SEK-Einsatz in Salzgitter laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Derzeit werden der von der Polizei erschossene Mann und die in seiner Wohnung entdeckte männliche Leiche in der Rechtsmedizin in Hannover obduziert, wie die Polizei am Freitag mitteilte.