Munster. Wegen fahrlässiger Körperverletzung soll eine Bundeswehr-Ausbilderin eine Geldstrafe von 3600 Euro zahlen. Die Frau weigert sich zunächst. Nun kommt es doch zur überraschenden Wendung.

Der Zusammenbruch eines jungen Soldaten bei einem Fußmarsch im Juli 2017 in Munster wird voraussichtlich doch nicht vor Gericht verhandelt. Die Bundeswehr-Ausbilderin des Opfers kündigte über ihren Verteidiger an, den Strafbefehl wegen fahrlässiger Körperverletzung zu akzeptieren. Dies sagte ein Sprecher des Amtsgerichts Soltau am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Frau sei bereit, die Geldstrafe von 3600 Euro zu akzeptieren. Damit gab es eine Wende, denn zunächst hatte die Frau Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt. Das Schreiben, mit dem der Einspruch zurückgezogen werden soll, wird ab Freitag erwartet. (Weiterlesen: Wehrbeauftragter prangert Misere in der Bundeswehr an)

Die Frau war die Ausbilderin eines Soldaten, der bei einem Übungsmarsch im Juli 2017 in Munster im Heidekreis kollabiert war. Die Staatsanwaltschaft sah den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung bestätigt und hatte daher beim Amtsgericht einen Strafbefehl beantragt, nach dem die Frau eine Geldstrafe zahlen sollte. Nachdem die Frau diesen angenommen hat, entspricht er einem Urteil. Bei einem Einspruch wäre es zu einer Hauptverhandlung gekommen. Bei einer Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung reicht der Strafrahmen von einer Geldstrafe bis hin zu drei Jahren Freiheitsstrafe.

Bei dem Fußmarsch 2017 waren während sommerlicher Temperaturen insgesamt vier Offiziersanwärter kollabiert und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Einer von ihnen, ein 21-jähriger Mann, starb zehn Tage später in der Klinik. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen den Vorgesetzten und die Ausbilderin auch wegen fahrlässiger Tötung, fand dafür aber keine Hinweise. Für den Vorgesetzten ergaben sich keine strafrechtlichen Konsequenzen. Bei der Ausbilderin sahen die Ermittler im Fall eines kollabierten Mannes den Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung bestätigt.