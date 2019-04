Hannover. Drohnen inspizieren Raffinerien oder andere Industrieanlagen - die Experten schauen aus der Ferne zu. Dabei sehen sie hochauflösende Bilder: der TÜV Nord beschreitet neue Wege und sieht neue Geschäfte. Den Umsatz aber treibt 2018 ganz etwas anderes an.

Künstliche Intelligenz, superschnelles 5G-Netz, smarte Roboter und automatisiertes Fahren: Die Prüfgesellschaft TÜV Nord will vom weltweiten Trend zur Digitalisierung und Vernetzung profitieren. Die Digitalisierung erweitere den „historischen Prüfauftrag" der Gruppe, Menschen vor den Gefahren durch Maschinen zu schützen, sagte Vorstandschef Dirk Stenkamp am Donnerstag in Hannover. Jetzt müssten auch Maschinen vor Menschen geschützt werden, betonte er mit Blick auf drohende Hacker-Angriffe in der Industrie oder auf selbstfahrende Autos. Er sprach von einem „Wachstumsfeld".

Die IT-Sicherheit rücke „immer weiter in den Fokus unserer Tätigkeiten", erklärte der Manager. Hochauflösendes Videostreaming ermögliche Experten die Erstellung von Gutachten, ohne dass sie am betreffenden Ort sein müssten. Das System sei verschlüsselt und „gerichtsfest". Auch selbstlernende Roboter müssten so gestaltet sein, dass sie für die Menschen beherrschbar blieben. Digital vernetzte Sensoren können zudem die mechanische Belastung von Kränen oder Windenergieanlagen überwachen und frühzeitig Materialermüdung erkennen.

Am bekanntesten aus der Sicht der Verbraucher bleibt der Sektor Mobilität des Unternehmens: jährlich erhielten knapp drei Millionen Autos die Hauptuntersuchung, sagte TÜV-Nord-Experte Roger Eggers. Die Zahl der Elektroautos darunter sei noch gering - es gehe um eine Zahl im unteren fünfstelligen Bereich. Eggers geht davon aus, dass die Hauptuntersuchung für E-Autos schneller durchgezogen werden und für die Besitzer auch günstiger sein könne: „Wir machen logischerweise keine Abgasuntersuchung." Über die Unterschiede bei Antrieb und Batterie hinaus unterscheide sich die Prüfung der E-Autos wenig von den Verbrennern.

Derzeit diskutiert werde, ob künftig möglicherweise auch der Batteriezustand untersucht werde. „Die Prüfung entwickelt sich ständig weiter", sagte Eggers. Ohnehin würden die Untersuchungen schon angesichts der immer größeren Zahl an Assistenzsystemen und des Trends hin zum autonomen Fahren immer komplexer.

Die im Sektor Mobilität zusammengefasste Untersuchung von Kraftfahrzeugen macht nur noch knapp ein Drittel am Umsatz der Gruppe aus. Das klassische Geschäftsfeld trieb im vergangenen Jahr aber das Wachstum an: die Sparte verbuchte das größte Wachstum - mit einem Sprung um 6,6 Prozent auf 390,5 Millionen Euro. Insgesamt steigerte die Gruppe ihre Erlöse im Vergleich mit 2017 um 3,8 Prozent auf rund 1,23 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte leicht auf 80,2 Millionen Euro. Unterm Strich blieben 51,2 Millionen Euro nach 47,8 Millionen Euro ein Jahr zuvor in der Kasse. Parallel zum guten Geschäft stieg die Zahl der Mitarbeiter um 241 auf 10 780.

Im laufenden Jahr erwartet Finanzvorstand Jürgen Himmelsbach nach einem ordentlichen Start erneut einen höheren Umsatz und eine „vernünftige Rendite". Eine exakte Prognose wollte er mit Blick auf die schwächelnde Konjunktur nicht abgeben.

2018 hatte der TÜV Nord seine Kapazitäten an Prüfständen angesichts neuer Prüfstandards bei der Abgasmessung (WLTP) deutlich ausgebaut. Der Abgasausstoß und der Verbrauch von Autos sollen so realitätsnäher bestimmt werden. Für die zweite Stufe von WLTP ab September werde es keine neuen Kapazitätsausweitungen geben.