Osnabrück. In Norddeutschland haben 250 Schulen keinen Schulleiter. Besonders groß ist das Problem in Niedersachsen mit 180 Vakanzen. Aber auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wird an 47 beziehungsweise 20 Schulen nach Rektoren gesucht. Ein Job den scheinbar niemand will – warum?

Die Liste ist lang. Sehr lang. Das Land Niedersachsen hat sie auf Anfrage der FDP-Fraktion veröffentlicht. Schule reiht sich an Schule. Was sie alle gemein haben: Der Rektorenposten ist unbesetzt. In einigen Fällen seit Anfang des Jahrzehnts. Auch nach zig-fachen Ausschreibungen hat sich niemand gemeldet.



Das extremste Beispiel: die katholische Grundschule Schüttorf in der Grafschaft Bentheim. Seit 2011 ist der Rektorenposten verweist, 27-mal wurde die Stelle vergeblich ausgeschrieben. Auf immerhin 24 Ausschreibungen bringt es die Grundschule Bookhof in Herzlake, Landkreis Emsland. Das Kultusministerium erklärt: „Insgesamt gab es 300 Ausschreibungen an 57 Schulen, bei denen es keine Bewerbung gegeben hat.“

Nicht nur, aber besonders betroffen sind Grundschulen auf dem Land – häufig solche mit teils deutlich weniger als 100 Schülern. Von denen gibt es besonders viele im westlichen Niedersachsen.

Hier klicken: An diesen Schulen fehlt der Rektor Vakante Posten im Gebiet der Schuldirektion Osnabrück GS am Wiesengrund GS Bad Zwischenahn GS Jeddeloh GS Edewecht GS Reilschule GS Aurich GS Wallinghausen GS Aurich GS Pfälzerschule Plaggenburg GS Aurich Greta-Schoon-GS Spetzerfehn GS Großefehn GS Bockhorst GS Bockhorst GS Breddenberg-Heidbrücken GS Breddenberg GS Victorbur GS Südbrookmerland GS Harkebrügge, OT Barßel-Harkebrügge GS Barßel GS Emstekerfeld, kath. GS GS Cloppenburg GS Hohefeld, kath. GS GS Friesoythe GS Neuscharrel, kath. GS GS Friesoythe GS Michaelschule Tinnen GS Haren GS Josefschule Emmeln GS Haren GS Bookhof GS Herzlake GS Hilkenbrook GS Hilkenbrook GS Baccum GS Lingen GS Matthias-Claudius-Schule GS Lingen GS Mühlenschule GS Papenburg GS Clusorth-Bramhar GS Lingen GS Christophorus-Schule GS Twist GS Franziskusschule GS Twist GS Paul-Sillus-Schule GS Jever GS Oestringfelde GS Schortens GS Roffhausen GS Schortens Carl-van-der-Linde-Schule, GS GS Neuenhaus GS Neuenhaus GS Neuenhaus GS Blumensiedlung GS Nordhorn GS Bookholt GS Nordhorn Kath. GS Schüttorf GS Schüttorf GS Uelsen GS Uelsen GS Sünte-Marien-Schule Wietmarschen GS Wietmarschen GS Holthusen GS Weener GS Dünsen GS Harpstedt GS Hude, kath. GS GS Hude GS Holbeinschule GS Wildeshausen GS Badbergen GS Badbergen GS Berge GS Berge GS Martinusschule, kath. GS GS Bramsche GS Hesepe GS Bramsche St.-Bernhard-Schule Rulle GS Wallenhorst GS Bad Essen GS Bad Essen GS Ostenfelde GS Bad Iburg GS Antoniusschule GS Georgsmarienhütte GS Eicken-Bruche GS Melle GS Katharinenschule, kath. GS GS Bakum GS Barbara-Schule GS Holdorf GS Brockdorf, kath. GS GS Lohne GS Alexanderschule, kath. GS GS Vechta GS Hermann-Allmers-Schule GS Delmenhorst GS Marienschule, kath. GS GS Delmenhorst GS Parkschule GS Delmenhorst GS Donnerschwee GS Oldenburg GS Rückertschule GS Osnabrück GS Hafenschule u. Förderschule KM GS, FöS-KM Wilhelmshaven GS Rheinstraße GS Wilhelmshaven GS und HS Gildehaus GHS Bad Bentheim FÖS-LE/GE-Schule a. d. Lessingstraße FöS GE/LE Wittmund Schule an der Rolandsmauer FöS LE Osnabrück Waldschule Esterwegen FöS LE Esterwegen Pestalozzischule FöS LE Varel Paul-Moor-Schule FöS LE Freren Hunteschule FöS LE Wildeshausen Erich Kästner-Schule Sögel FöS LE Sögel Hinnerk-Haidjer-Schule Moordorf FöS LE Südbrookmerland Christophorusschule FöS LE Haren Don-Bosco-Schule FöS LE Haselünne Pestalozzischule FöS LE Lingen Pestalozzischule FöS LE Meppen RS Lohne RS Lohne RS Emlichheim RS Emlichheim RS St.-Ludgeri-Schule RS Löningen OBS Ganderkesee OBS Ganderkesee OBS Goode-Weg-Schule OBS Neuenkirchen OBS Alexanderstraße OBS Oldenburg GY Nordenham GY Nordenham Lothar-Meyer-Gymnasium GY Varel Johannes-Althusius-Gymnasium GY Emden Legende: GS = Grundschule; GY = Gymnasium; FöS = Förderschule; RS = Realschule; GHS = Grund- und Hauptschule; OBS = Oberschule

Das Problem ist seit Jahren bekannt. Als Grund für die Vakanzen galt lange Zeit die vergleichsweise schlechte Bezahlung.



Rektoren gerade an kleinen Grundschulen wurden in der Vergangenheit in die Tarifgruppe A12 eingestuft – die reicht von 3500 bis 4500 Euro im Monat. Für den Rektorenposten gab es einen Zuschlag von etwa 150 Euro. Die Landesregierung reagierte und stufte alle Grundschulrektoren mindestens in Stufe A13 – 3900 bis 5000 Euro im Monat. Zumindest kurzfristig lässt sich aber kein Erfolg ablesen.

Rektorenverband: Es fehlt an Wertschätzung

Andrea Kunkel, stellvertretende Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbandes Deutschland, wundert das nicht. Die Raufstufung sei „so ein winziger Schritt, dass macht die Aufgabe der Schulleitung nicht attraktiver“. Ihr Verband ist die Interessensvereinigung der Rektoren und Direktoren im Land.

Kunkel legt nach: „Die Besoldung ist eine Möglichkeit, die Wertschätzung für die Tätigkeit auszudrücken. Eine Besoldung nach A13 ist keine Wertschätzung.“ Ihr Verband fordert, Rektoren mindestens mit A14 zu besolden.

Vorbild Hamburg?

Der Stadtstaat Hamburg geht noch einen Schritt weiter. Wer eine Schule in der Hansestadt leitet, bekommt mindestens A15 – also etwa 5200 Euro und aufwärts. Laut zuständiger Schulbehörde ist derzeit kein Leitungsposten in Hamburg unbesetzt.

Liegt es nur am Geld? Frank Stöber vom Schulleitungsverband Niedersachsen sagt: „Grundsätzlich sind Lehrer gut bezahlt.“ Aber im Vergleich zwischen den Schulformen würden Ungerechtigkeiten offenbar:

„Der Rektor an einer Grundschule bekommt das gleiche Geld wie der Gymnasiallehrer, muss dafür aber nicht nur unterrichten, sondern auch die Verwaltungsarbeit stemmen."

Und gerade an kleinen Grundschulen müsste der Rektor häufig als Hausmeister oder Sekretär einspringen, ergänzt Kunkel.



Bis zu 18 Stunden müssten Rektoren pro Woche Unterricht geben, seien häufig selbst noch Klassenlehrer. „Das ist zu viel. Wir fordern: Maximal zwei Stunden pro Tag Unterricht“, sagt Kunkel. Die restliche Zeit müsse für den Rektorenjob zur Verfügung stehen. Die Landesregierung ist optimistisch, dass mit der Gehaltsanhebung und Entlastungen bei der Verwaltungsarbeit der Job attraktiver wird. Die beiden Rektoren sind skeptisch.

Auch Stellvertreter fehlen

Führungslos sind die Schulen übrigens trotz allem nicht. Auch nicht diejenigen, bei denen seit zig Jahren nach Rektoren gesucht wird. An allen Standorten gebe es kommissarische Schulleiter. Mal kommen die von einer benachbarten Grundschule, mal aus dem Kollegenkreis. Der Blick in die Zeitungsarchive zeigt: Immer wieder werden kommissarische Schulleiter mit Dank und Ehren in die Pension verabschiedet – um dann wiederum von kommissarischen Leitern ersetzt zu werden.

Erschwerend hinzu kommt: An 200 Schulen in Niedersachsen fehlt auch ein Stellvertreter, in Mecklenburg-Vorpommern an 27. Das war bislang kaum im Fokus der Öffentlichkeit. Vize-Verbandschefin Konkel fordert: „Jede Schule braucht eine Schulleitung und eine Stellvertretung.“ (mit Karin Kolsik, Markus Lorenz und Kay Müller)