Fußfessel für Häftlinge: Ergänzung, kein Allheilmittel

Hannover. Niedersachsens Strafvollzug führt die elektronische Fußfessel ein. Die kann gute Dienste leisten, aber nur in Einzelfällen, glaubt unser Kommentator.

Die Vorstellung ist fürchterlich: Jahre nach der Tat trifft ein Vergewaltigungsopfer zufällig auf den Peiniger, den es im Gefängnis wähnt. Theoretisch ist das möglich, denn auch Verurteilte kommen bei guter Perspektive zur Vorbereitung auf ihre Freiheit immer wieder kurzzeitig aus der Haft. Das ist nichts Besonderes, denn so schwierig das manchmal zu verstehen ist: Ein Staat, der Verurteilte nicht für den Rest ihres Lebens wegsperren will und kann, muss ihnen irgendwann auch einen Weg zurück in die Gesellschaft eröffnen. Und auch wenn das den Opfern wenig hilft: das Risiko, dass während dieser Ausgänge etwas Schlimmes passiert, ist viel geringer als die Gefahr, dass ein Gefangener bei unvorbereiteter Entlassung angesichts der plötzlichen Freiheit scheitert.

Eine Fußfessel kann Wiedereingliederung begleiten und helfen, insbesondere nach Beziehungstaten traumatische Begegnungen zwischen Tätern und Opfern vermeiden. Massentauglich ist die Technik allerdings derzeit nicht: Aufwand und Kosten sind hoch: was den flächendeckenden Einsatz wohl ausschließt. Zudem kann auch eine elektronische Überwachung einen zu allem entschlossenen Täter letztlich nicht stoppen. Die Fußfessel kann Hilfe bei der Resozialisierung sein, ein Allheilmittel für den Strafvollzug ist sie nicht.