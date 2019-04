Hannover/Vechta. Als Reaktion auf die Kritik von Tierschützern an einem Wachteleier-Produzenten im Kreis Vechta will das Land den Stall von Kontrolleuren überprüfen lassen.

Der Tierschutzdienst des Landes Niedersachsen werde sich den Betrieb unter Hinzuziehung des Landkreises anschauen und prüfen, ob die dortige Wachtelhaltung tierschutzgerecht ist, sagte eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums am Mittwoch. Der Tierschutzdienst ist beim Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit angesiedelt.

Am Dienstag hatte das Deutsche Tierschutzbüro Vorwürfe gegen den Betrieb erhoben, dass rund 10.000 Wachteln in mehreren Käfiganlagen gehalten und gequält würden. Sowohl der Eierproduzent als auch der Landkreis hatten die Vorwürfe zurückgewiesen. Auch das ARD-Magazin „Report Mainz" hatte berichtet und Wachteln in Käfighaltung gezeigt. Außerdem seien die Eier fälschlicherweise als Bodenhaltungseier angeboten worden. Eine Sprecherin von Edeka Minden-Hannover bestätigte, dass der Betrieb auf regionaler Ebene einige Edeka-Märkte mit Wachteleiern beliefert habe, dies sei aber vorläufig gestoppt.