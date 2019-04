Hannover. Weil die Bundespolitik um die Neuordnung der Grundsteuer streitet, fordert die CDU-Fraktion in Niedersachsen nun ein Landesgesetz ein.

Die CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag fordert von Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) ein eigenes Landesgesetz zur Neuordnung der Grundsteuer ein. Anlass ist ein 160-seitiger Gesetzesvorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der seit Dienstag vorliegt und bei der Union auf heftigen Widerstand stößt. Mit dem Scholz-Modell müssten Millionen Grundstücke neu bewertet werden, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer unserer Redaktion. Die Umsetzung beschere Eigentümern dicke Fragebögen, werde Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Sachverständige, lähme die Finanzämter und provoziere Klagewellen vor Gerichten, warnte Toepffer. „Ich halte das für irre“, sagte er. Sollte der „Plan A“ einer bundeseinheitlichen Gesetzgebung scheitern, „brauchen wir einen Plan B“, sagte Toepffer. Dieser „Plan B“ beinhaltet auch eine umstrittene Öffnung der Grundsteuer für unterschiedliche Länderlösungen.

Die Zeit drängt: Wegen veralteter Bemessungsgrundlagen hatte das Bundesverfassungsgericht eine Neuordnung der Grundsteuer bis Ende des Jahres eingefordert. Scholz setzt auf ein „Wertmodell“, in das unter anderem Fläche, Bodenrichtwert, Baujahr, Baukosten und Mieten einfließen sollen. Kritiker wie Bayern halten dies für zu kompliziert. Auch Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hatte früher ein „möglichst einfaches Modell“ gefordert, inzwischen hält sich die rot-schwarze Landesregierung in der Sache bedeckt. Den neuen Scholz-Vorstoß wollte eine Hilbers-Sprecherin am Mittwochmorgen nicht kommentieren. Man habe den noch nicht ausgearbeitet.

Auf Bundesebene regte sich Widerstand gegen das Scholz-Konzept: CDU und CSU in Berlin drohten mit Blockade des „nicht abgestimmten Vorschlags“. Bundeskanzlerin Angela Merkel schloss Öffnungsklauseln für die Länder nicht mehr aus. Sie habe durchaus Sympathie für entsprechende Vorstellungen in der Unionsfraktion, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag.

Die Grundsteuer betrifft fast jeden Niedersachsen, insbesondere die Immobilienbesitzer: Deren 3,5 Millionen „wirtschaftlichen Einheiten“ im Land spülen den Kommunen derzeit rund 1,4 Milliarden Euro pro Jahr in die Kassen.