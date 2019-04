Hannover. Häftlinge, die zeitweise das Gefängnis verlassen dürfen, sollen künftig in Einzelfällen per Fußfessel kontrolliert werden. Justizministerin Barbara Havliza verspricht sich damit auch einen besseren Opferschutz.

Tabuzonen für Gefangene

Niedersachsen führt im Strafvollzug elektronische Fußfesseln ein. Das kündigte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) an. Bei Straftätern mit Ausgang oder Urlaub soll so überwacht werden, ob sie sich in den ihnen vorgeschriebenen Bereichen aufhalten. Havliza verspricht sich davon einen besseren Opferschutz. "Niemand soll sich Sorgen machen, wenn ein Straftäter tagsüber die Haftanstalt verlässt, etwa um einer Arbeit nachzugehen", sagte sie. Zunächst will das Land zwölf Fußfesseln anschaffen, die bei etwa 30 Einsätzen getestet werden sollen, zwei davon sollen in der JVA Oldenburg erprobt werden. Die jährlichen Kosten werden auf 137 000 Euro geschätzt. Im April oder Mai soll das Kabinett eine entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg bringen, die noch in diesem Jahr in Kraft treten soll. Neben der Fußfessel sieht die Novelle auch eine Reduzierung der Ausführungen Sicherungsverwahrter von zwölf- auf viermal im Jahr vor.

Die Fußfesseln zielt vor allem auf die fast immer männlichen Beziehungs- und/oder Sexualstraftäter, die zu höheren Haftstrafen verurteilt worden sind, aber mit Vollzugslockerungen langsam wieder auf das Leben in Freiheit vorbereitet werden sollen. Mit den Fesseln können Tabubereiche für die Gefangenen festgelegt werden, beispielsweise der Wohnort einer früheren Partnerin. Nicht programmierbar sind generelle Annäherungsverbote, beispielsweise an Schulen, Kindergärten etc. Verlässt der Fußfesselträger seinen von der Gefängnisleitung vorgeschriebenen Bereich, soll ein GPS-Signal binnen 60 Sekunden Alarm geben und die Polizei informieren. Ist kein GPS-Signal verfügbar, soll das System auf Handyortung umschalten. Die Fußfessel wird mit einem Band um das Bein gelegt. Wird das Band durchgeschnitten oder das Signal anderweitig gestört, soll die Fessel Alarm auslösen.

Häftlinge hatten 11518 mal Ausgang

Vollzugslockerungen sind Standard im Strafvollzug. Sie sollen dafür sorgen, dass Häftlinge vor ihrer Entlassung Stück für Stück an "das Leben draußen" herangeführt werden. Im vergangenen Jahr bekamen Gefangene in Niedersachsen 11 518 mal Ausgang, 666 mal Urlaub. Zu Unregelmäßigkeiten kam es dabei selten: Sechsmal kehrten Ausgänger, einmal ein Urlauber nicht pünktlich in die JVA zurück.

Fußfesseln werden in Niedersachsen bislang nur im Rahmen der so genannten Führungsaufsicht eingesetzt. Dabei kann ein Gericht einem Straftäter nach Haftende eine solche Fessel verordnen, wenn es die Gefahr neuer Straftaten sieht. Im Land betrifft dies aktuell drei Personen. Die rot-schwarze Koalition will Fußfesseln auch für nicht-verurteilte Gefährder einführen: Das entsprechende umstrittene niedersächsische Polizeigesetz soll noch im Mai das Parlament passieren. Die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg setzen die Fußfessel bereits im Justizvollzug ein.