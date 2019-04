Hannover. Brennt der Stall, verenden oft ganze Tierbestände. Da dies in Niedersachsen öfter vorkommt, fordern die Grünen fordern vom Land ein Konzept.

Der neueste Fall liegt zwar jenseits der Landesgrenze in Nordrhein-Westfalen, doch die Ergebnisse lassen sich auf Niedersachsen übertragen: Am Montagabend brennt im Warendorfer Ortsteil Hoetmar im Münsterland ein Schweinestall komplett aus. Rund 700 Muttersauen und Ferkel verenden – nicht alle im Feuer, viele müssen später vor Ort notgeschlachtet werden.

Auf eine parlamentarische Nachfrage der Grünen hat Niedersachsens Innenministerium für die vergangenen zwei Jahre insgesamt 42 Stallbrände im Land aufgelistet. Ob die Statistik vollständig ist, ist unklar: Es gibt keine Verpflichtung zur gezielten Erfassung von Stallbränden.

In vielen Fällen kamen zahlreiche Tiere ums Leben, und das nicht immer in den Flammen: So wurden bei einem Feuer am 11. März 2018 in Cloppenburg zwar zunächst 2329 von 2659 Schweinen eines Betriebs gerettet worden, doch diese wurden anschließend notgetötet. In anderen Fällen kann die Feuerwehr kein Tier aus dem Gebäude retten, wie am 1. November 2017 in Vechta, als mit 400 Schweinen ein gesamter Bestand im Feuer verendet. Und in wieder anderen Fällen fallen zwar nur einzelne Ställe dem Feuer zum Opfer, doch insbesondere bei Geflügel fallen die Zahl oft hoch aus: So kamen im Juli 2017 in einer Hühnermast im Landkreis Oldenburg 4000 Tiere um, im Dezember 2018 meldete der gleiche Landkreis 4000 tote Puten.

Für die Grünen sind die oft hohen Zahlen toter Tiere inakzeptabel. „Mehrere Tausend verbrannte und erstickte Schweine und Geflügel dürfen nicht als Normalzustand hingenommen werden“, sagte die Grünen-Landtagsabgeordnete Miriam Staudte unserer Redaktion. Staudte fordert von der rot-schwarzen Landesregierung ein Konzept zur Senkung dieser „dramatisch hohen Zahlen“. „Dazu gehört eine verstärkte Brandursachenbekämpfung aber auch bessere Evakuierungsmöglichkeiten“, sagte Staudte. Es zeichne sich aber auch ab, dass Ställe mit kleineren Beständen und Offenstallhaltung leichter zu evakuieren seien. Denn Tiere, die nie draußen sind, seien bei Panik kaum nach draußen zu treiben.

Staudte fordert auch eine schärfere Bestrafung von vorsätzlicher Brandstiftung. Die Polizei hatte in den beiden Jahren 13 Brandstiftungen im Zusammenhang mit Stallungen festgestellt.