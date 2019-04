Der ADAC rechnet zum Start der Osterferien in acht Bundesländern mit erhöhtem Verkehrsaufkommen. Symbolfoto: dpa

Osnabrück. Am Wochenende starten insgesamt acht Bundesländer in die Osterferien. Laut ADAC ist daher mit starkem Verkehr auf den Autobahnen zu rechnen – auch in der Region Osnabrück.