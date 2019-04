Osnabrück. In den vergangenen Tagen hat uns das Wetter einen Vorgeschmack auf den Sommer gewährt. Doch jetzt verabschiedet sich die Sonne erstmal wieder. Nachts rutschen die Temperaturen in der Region Osnabrück, Emsland und Delmenhorst wieder auf den Gefrierpunkt.

Wer die dicken Pullover schon in die hintere Ecke des Kleiderschranks verbannt hat, hat eventuell etwas zu voreilig gehandelt. Am Mittwoch wird es laut einem Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch einmal sonnig, aber auch da wird schon zu spüren sein, dass es wieder kälter wird. Die Temperaturen sinken in der Region Osnabrück, Emsland und Delmenhorst dann bereits auf maximal neun oder zehn Grad. Wegen des Windes könnte es sich noch kälter anfühlen.

Leichter Frost nachts

Donnerstag und Freitag wird es noch mal um ein paar Grad kühler. Regen und Schnee sind im Gegensatz zu anderen Region bei uns zwar noch kein Thema. Allerdings muss nachts mit leichtem Frost gerechnet werden. In der Nacht zu Samstag kann es dann auch regnen, ebenso wie am Wochenende, das unbeständig wird.

„Für die Jahreszeit ist es zu kühl“, sagt der Sprecher des DWD. Doch es gibt auch noch eine gute Nachricht: Ab Anfang der kommenden Woche steigen die Temperaturen wieder auf 15, 16 Grad. Und weil es dann auch erst mal so bleiben soll, können die Pullis nach dem Wochenende wieder weiter nach hinten in den Schrank geschoben werden.