Landeshaushalt: Zeit für Reformen

Hannover. Niedersachsens Landeshaushalt weist einen Milliardenüberschuss aus. Das täiuscht über anstehende Probleme hinweg.

Bislang waren die Regierungen von Stephan Weil in Sachen Finanzen ziemlich verwöhnt: Denn seit Jahren meldet das niedersächsische Finanzministerium regelmäßig ungeplante Millioneneinnahmen an die Staatskanzlei. Und so konnte sich die Landespolitik zuletzt jahrelang mit der schönen Aufgabe beschäftigen, zusätzliches Geld auszugeben statt über Einschnitte diskutieren zu müssen. Der aktuelle milliardenschwere Jahresüberschuss für 2018 mag eindrucksvoll ausfallen – ungewöhnlich ist er nicht.

Doch das dürfte nicht so bleiben: Die Weltwirtschaft lahmt, der an mancherorts aufgeblasene öffentliche Dienst hat ein dickes tarifliches Gehaltsplus herausverhandelt, die Zinsen für den Schuldenberg des Landes drohen wieder zu steigen und Wahlgeschenke wie die gebührenfreie Kita schlagen zu Buche. Noch sind die Warnsignale verhalten, doch das kann sich schnell ändern. Die Landesregierung sollte sich darum kümmern, Niedersachsen sturmfest zu machen. Der Schuldenstand muss weiter sinken, die Infrastruktur erneuert werden. Das Land braucht zudem eine effektivere Verwaltung: Nicht nur wegen der Kosten, sondern weil es immer schwieriger wird, genug Personal für den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Mutige Reformen sind nötig. Die kann niemand besser umsetzen als eine starke Große Koalition. Sie muss es aber auch anpacken.