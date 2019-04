Hannover. Sprudelnde Steuern und VW-Milliarde bescheren dem Land einen satten Haushaltsüberschuss. Finanzminister Reinhold Hilbers stimmt auf schlechtere Zeiten ein.

Das Land Niedersachsen hat das vergangene Jahr mit einem Haushaltsüberschuss von 1,84 Milliarden Euro abgeschlossen.Das teilten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Montag in Hannover mit. In der Summe bereits enthalten ist die so genannte VW-Milliarde, ein bereits im vergangenen Sommer verplantes Bußgeld des Konzerns. Von den zusätzlichen Mitteln sollen 400 Millionen Euro in den sozialen Wohnungsbau gesteckt werden. „Bis zum Jahr 2030 sollen insgesamt etwa 40 000 neue Sozialwohnungen entstehen“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Enteignungen lehnt die Landesregierung ab, sie setzt vor allem auf Investitions-Anreize. Bauminister Olaf Lies (SPD) will am Dienstag Eckpunkte der Förderung vorstellen.

Notprogramm für Salzgitter

Auch die Schulden des Landes sinken: Aktuell hat Niedersachsen Verbindlichkeiten von 60,666 Milliarden Euro, 2017 betrug der Schuldenberg noch 61,35 Milliarden Euro. Zusätzliches Geld sollen unter anderem in den Masterplan Digitalisierung (150 Millionen Euro), die Versorgungsrücklage (100 Millionen Euro), die Kitas (60 Millionen Euro) und die Landesliegenschaften (Millionen Euro) fließen. Für Salzgitter legt das Land 50 Millionen Euro zurück. Die Stadt im Harzvorland sei ein für Niedersachsen „sehr atypischer Fall“ gebündelter Strukturprobleme, sagte Weil. So leide die Großstadt bereits unter Leerstand, niedrigen Mieten und sozialen Problemen durch einen hohen Migrantenanteil. Durch den Wandel in der Autoindustrie hin zum Elektroauto drohen zudem viele Arbeitsplätze im Motorenbau wegzufallen. Wofür genau das Geld ausgegeben werden soll, ist noch unklar: Man erwarte von der Stadt ein überzeugendes Konzept, sagte der Ministerpräsident.

Hilbers: Die fetten Jahre sind vorbei

Angesichts der satten Überschüsse warnte die Landesregierung vor schwierigeren Zeiten. Man habe die „ziemlich sichere Erwartung, dass die nächsten Jahre in vielerlei Hinsicht finanzpolitisch anspruchsvoller sein werden“, sagte Weil. Hilbers warnte im Interview mit unserer Redaktion, dass bereits die nächste Steuerschätzung Anfang Mai „wohl keine zusätzlichen Spielräume“ gegenüber den bisherigen Prognosen ermögliche. In den laufenden Haushaltsberatungen müssen man „neue Wege finden und alles kritisch hinterfragen“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion.

Grüne und FDP kritisierten die Pläne der Koalition: Die Grünen forderten mehr Einsatz gegen die Wohnungsnot. Grünen-Fraktionschefin Anja Piel bezeichnete „Kommunalisierungen von Eigentum“ als letztes Mittel als „durchaus diskussionswürdig“. Der FDP-Haushaltsexperte Christian Grascha warnte vor neuen Belastungen durch die Rettung der Nord/LB und den Bau der neuen Unikliniken in Hannover und Göttingen. „Schon in diesem Jahr wird sich zeigen, dass die Ankündigungen von Finanzminister Hilbers nicht viel wert sind“, sagte Grascha.