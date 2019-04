Hannover. Niedersachsens Landeshaushalt hat 2018 einen Jahresüberschuss von 1,84 Milliarden Euro ausgewiesen. Angesichts dieser hohen Summe warnt Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) vor schlechteren Zeiten.

Herr Hilbers, Sie haben heute einen hohen Jahresüberschuss des Landes für 2018 verkünden können. Trotzdem warnen Sie vor einem Ende der jahrelangen satten Steuerzuwächse. Warum?

Wir haben eine lange Zeit ununterbrochenen wirtschaftlichen Wachstums erlebt: Ich glaube, dass die Wirtschaft weiterwächst, aber verlangsamt. Das zeigt sich auch in den Prognosen: Das angenommene Wirtschaftswachstum hat sich aktuell dort in etwa halbiert. Wir haben zudem eine Reihe von Faktoren, die die Unternehmen von Investitionen abhalten, wie den Handelsstreit zwischen China und den USA oder den Brexit.

Was heißt das für Niedersachsen?

Dass uns die nächste Steuerschätzung Anfang Mai wohl keine zusätzlichen Spielräume gegenüber unseren bisherigen Prognosen einräumt. Ich gehe sogar davon aus, dass wir unsere Prognosen leicht nach unten werden korrigieren müssen.

Gleichzeitig muss das Land eine üppige Gehaltssteigerung im öffentlichen Dienst verkraften.

Der Tarifabschluss geht an die Grenzen dessen, was wir uns leisten können. Er kostet uns in den kommenden Jahren zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro. Dafür haben wir größtenteils Vorsorge getroffen, indem wir Steigerungen in den einzelnen Ressorts und im Gesamthaushalt vorweggenommen haben. Dank Auflösung dieser Beträge dürfte sich keine große zusätzliche Belastung ergeben…

… aber doch eine…

… es ist jetzt die Aufgabe, diese durch Anpassung verschiedener Ausgaben im Rahmen der laufenden Haushaltsaufstellung für 2020 zu decken. Ich will auch in den kommenden Jahren einen Haushalt vorlegen, bei dem Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sind.

Wo wollen sie sparen?

Dazu müssen erst einmal die Fakten auf den Tisch. Wenn die Steuerschätzung vorliegt, können wir schauen, wie die Ausgangslage ist und wie wir darauf reagieren.

Sie haben bereits die Wunschlisten aus den Ministerien im Haus liegen. Ausgabenkürzungen dürften da nicht vorkommen…

Deshalb werden sich die Haushaltsberatungen in diesem Jahr vermutlich anders gestalten. Es wird nicht zusätzliche Gelder geben, sondern wir werden schauen müssen, wo wir Prioritäten setzen und woher wir umschichten. Die Ministerien können dabei ihre Prioritäten innerhalb der eigenen Eckwerte setzen.

Bisher hat sich die Koalition ja großzügig gezeigt, man hat Personal aufgebaut und die Fraktionen haben Dinge angestoßen, die die Ministerien nun verstetigen sollen. Wo wollen sie Schnitte machen?

Bisher haben wir nur beschlossen, was wir uns auch langfristig leisten können. Daran sollten wir uns auch weiter halten. Doch klar ist: Die Spielräume werden enger. Wenn wir an einer Stelle neue Ausgaben beschließen, müssen wir künftig auch sagen, wo wir an anderer Stelle etwas einsparen können.

Wahlgeschenke wie die gebührenfreie Kita gibt es also nicht mehr?

Die gebührenfreie Kita ist von uns umgesetzt worden, weil wir sie bildungspolitisch für richtig halten und insbesondere unsere Familien, insbesondere in der gesellschaftlichen Mitte, damit entlasten. Das wird in dieser Legislatur durchtragen. Für zusätzliche Ausgaben sehe ich aber wenig Spielraum.

Was sagen Sie Ihren Ministerkollegen für die kommenden Verhandlungen?

Denen ist bewusst, dass die Spielräume schrumpfen, darüber haben wir bereits gesprochen. Jetzt müssen wir gemeinsam neue Wege finden und alles kritisch hinterfragen, um im Haushalt Potenzial für neue Herausforderungen zu heben.

Werden die Gespräche unangenehmer als in den letzten Jahren, wo die Steuerschätzungen immer neue Nachschläge brachten ?

Wir führen immer angenehme Gespräche, weil es uns um die Sache geht. Es wird wahrscheinlich mehr Diskussionen geben, da bei engeren Spielräumen mehr Projekte in Konkurrenz zueinander stehen. Aber es ist ja Aufgabe der Politik, Prioritäten zu setzen.

Sie könnten stattdessen auch allen eine globale Minderausgabe aufdrücken.

Welche Möglichkeiten wir ausschöpfen, werden die kommenden Haushaltsberatungen zeigen.

Sie wollen in diesem Jahr eine Schuldenbremse beschließen, die aber bei Störungen der Wirtschaft Verschuldung erlaubt. Sehen Sie in der Konjunkturabkühlung bereits diesen Sonderfall?

Nein, wir sollten nicht vergessen: Wir befinden uns nicht in einer Rezession, nur das Wachstum verlangsamt sich. Wir werden sehen, ob wir nach der neuen Prognose noch eine positive Konjunkturkomponente haben werden und deshalb noch in die Vorsorge einzahlen.

Also bliebt es bei der Schuldenbremse, und sie wollen sogar im ersten Jahr gleich Geld zurücklegen?

Bei der Schuldenbremse bleibt es. Sie ist ja gerade in Zeiten rückläufiger Einnahmen wichtig. Ob wir etwas zurücklegen oder nicht, wird die Berechnung der Konjunkturkomponente ergeben.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir tragen derzeit die Ergebnisse der Ressortanmeldungen zusammen, dann gibt es erste Gespräche. Nach der Steuerschätzung wird es in der zweiten Maihälfte Ministergespräche geben, für Juni ist dann die Haushaltsklausur des Kabinetts geplant.