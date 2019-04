Hannover. Niedersachsens Schuldenuhr läuft dank eines milliardenschweren Haushaltsüberschusses rückwärts. Zudem gibt es Millionenförderungen für Kitas und den Breitbandausbau. Eine Stadt darf sich besonders freuen.

Niedersachsen nutzt seinen Haushaltsüberschuss von 1,8 Milliarden Euro aus dem Jahr 2018 zur Reduzierung seines Milliarden-Schuldenberges und für Zukunftsinvestitionen. Nach dem entsprechenden Kabinettsbeschluss am Montag in Hannover sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): „Bei der Verwendung dieses Betrages spielt die Wohnraumförderung eine herausgehobene Rolle." Für sie werden 400 Millionen Euro in einem Förderfonds bereitgestellt. Im Streit über steigende Mieten und die in dem Zusammenhang diskutierte Enteignung großer Wohnungsunternehmen stellte sich Weil hinter die Position von Bauminister Olaf Lies (SPD).

Dieser hatte sich in einem Zeitungsinterview skeptisch zur Frage nach möglichen Enteignungen geäußert. „Wir sehen, dass unsere Sorgen auf dem Wohnungsmarkt im Kern damit zu tun haben, dass wir insbesondere für einzelne Bevölkerungsgruppen mehr Wohnungen brauchen - da voranzukommen, steht für uns eindeutig im Vordergrund", betonte Weil.

Eine Diskussion über Enteignungen würde in diesem Sinne nicht weiterhelfen. „Im Gegenteil: Das, was an hohen Entschädigungssummen fällig würde, das stünde ja nicht mehr zur Verfügung - und deswegen sehe ich das Thema für Niedersachsen nicht als dringlich an." Auch Finanzminister Reinhold Hilbers sprach sich gegen Enteignungen aus.

Der CDU-Politiker wies darauf hin, dass die Landesschulden dank der Rückzahlung von Schulden sowie dem Verzicht auf eine Verlängerung bestehender Kredite - dem sogenannten Verzicht auf Kreditermächtigungen - von 61,35 Milliarden Euro im Vorjahr auf 60,66 Milliarden Euro Schulden gesunken waren. Er nannte die Verwendung des Haushaltsüberschusses einen guten Mix aus Schuldenabbau und Zukunftsinvestitionen. Rund 150 Millionen Euro aus dem Überschuss gehen in die Digitalisierung, 60 Millionen Euro sind für Investitionen in Kindertagesstätten geplant.

Für den Strukturwandel der hoch verschuldeten Stadt Salzgitter sind 50 Millionen Euro geplant. „In Salzgitter haben wir es vor allem in der Zukunft mit einer Stadt zu tun, die deutlich den wirtschaftlichen Strukturwandel erleben wird", sagte Weil. Die Stadt mit ihrem hohen Migrantenanteil ist mit einem ganzen Problembündel konfrontiert, für dessen Lösung die Landesregierung ein überzeugendes Konzept erwartet.

Während von den Regierungsparteien der rot-schwarzen Landesregierung Beifall für die Mittelverwendung kam, rügten die Grünen unter anderem bei der Förderung des öffentlichen Wohnungsbaus das Fehlen nachhaltiger Strukturen. Einfach nur Fördertöpfe aufzufüllen, werde der Sache nicht gerecht, kritisierte die Grünen-Faktionschefin Anja Piel und meinte: „Wir fordern deswegen die Einrichtung einer Landeswohnungsbaugesellschaft." Weil dagegen verwies ebenso wie Hilbers auf bestehende Strukturen und sagte: „Wir haben in Niedersachsen erfreulicherweise unverändert viele gemeinnützige und kommunale Wohnraumgesellschaften, das sind Partner der ersten Wahl."

Anzeige Anzeige

Hilbers warnte zudem, dass es für eine Landeswohnungsbaugesellschaft erst einmal eine Eigenkapitalbasis geben müsse. Zudem müsse angesichts der Situation auf dem Wohnungsmarkt schnell gehandelt werden. In dem Zusammenhang wies er darauf hin, dass hohe Überschüsse wie 2018 angesichts der konjunkturellen Entwicklung kaum zu erwarten seien. Sie seien auch einem VW-Bußgeld in Milliardenhöhe geschuldet.