dpatopbilder - Ein Oldtimer startet bei einer Rallye anlässlich der Einbecker Oldtimertage 2022. Foto: Moritz Frankenberg/dpa FOTO: Moritz Frankenberg Auto 170 Oldtimer nehmen an Rallye in Einbeck teil Von dpa | 16.07.2022, 16:48 Uhr

Mehr Oldtimerfans als in den vergangenen Jahren haben am Samstag bei der traditionsreichen Rallye des Oldtimermuseums PS-Speicher in Einbeck teilgenommen. Aufgrund der vielen Anmeldungen wurde die Teilnehmerzahl in diesem Jahr auf 170 aufgestockt, sagte am Samstag Museumssprecher Stephan Richter. „Es ist die ganze Bandbreite der Oldtimerszene vertreten.“