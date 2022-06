ILLUSTRATION - Eine Hand hält Handschellen vor einen Streifenwagen der Polizei. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Hannover 17-Jähriger wegen versuchten Totschlags festgenommen Von dpa | 24.06.2022, 15:35 Uhr

Nach einem eskalierten Streit an einer Tankstelle in Hannover hat die Polizei am Freitag einen 17-Jährigen festgenommen. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt, wie die Polizei mitteilte.