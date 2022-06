ARCHIV - «Rettungsdienst» steht auf der Jacke eines Mannes vor einem Rettungswagen der Feuerwehr. Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene up-down up-down Delmenhorst 17-Jähriger verletzt sich an Sprengstoff Von dpa | 30.06.2022, 11:11 Uhr

Ein 17-jähriger Delmenhorster hat sich beim Hantieren mit Sprengstoffen verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entzündete der Jugendliche am Mittwoch in der Nähe eines Sportplatzes vermutlich versehentlich ein Magnesium-Schwefel-Gemisch. Dabei zog er sich leichte Verbrennungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Bei der Befragung zur Herkunft der Stoffe machte er unglaubwürdige Angaben. Mit einer Durchsuchung seiner Wohnanschrift waren die Erziehungsberechtigten einverstanden.