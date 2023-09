Celle 17-Jähriger stirbt einen Monat nach Zusammenstoß mit Auto Von dpa | 29.09.2023, 14:41 Uhr | Update vor 21 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

Rund einen Monat nach einem Zusammenstoß in Nienhagen (Landkreis Celle) ist ein 17-jähriger Radfahrer an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erlag der Jugendliche am Dienstag in einer Oldenburger Klinik einer schweren Kopfverletzung. Der 17-Jährige hatte Ende August abends bei schlechter Witterung unvermittelt mit seinem Rad eine Straße überquert, war von einem Auto erfasst worden und schwer gestürzt.