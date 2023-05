Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Köln 17-Jähriger schwer verletzt: mutmaßlicher Täter gefasst Von dpa | 07.05.2023, 11:42 Uhr

Ein 17 Jahre alter Mann ist am frühen Sonntagmorgen bei einer Auseinandersetzung in einem Kölner Park durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer konnte in der Nähe des Tatortes, dem Kaiser-Wilhelm-Park, festgenommen werden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mitteilten. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf. Das Opfer wurde mit Stichwunden und einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht.