Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down Northeim 17-jähriger Fahranfänger kracht gegen Baum: Schwer verletzt Von dpa | 09.10.2022, 11:13 Uhr

Bei einem Aufprall seines Autos gegen einen Baum ist ein 17-jähriger Fahranfänger in Northeim schwer verletzt worden. Seine 40-jährige Begleiterin sei leicht verletzt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach war der junge Fahrer am Samstag vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls von der Straße abgekommen. Die beiden Verletzten mussten aus dem Auto befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden in der Höhe von 15.000 Euro.