Tönning. Auf der Nordsee wird die Sommersaison für die Sportschifffahrt vorbereitet: Die schlanken Eistonnen im Wattenmeer werden gegen die dicke Sommervariante ausgetauscht. Doch werden die Tonnen im Zeitalter der elektronischen Navigation überhaupt noch benötigt?

Hochbetrieb in der Nordsee: Im Wattenmeer wird die Kennzeichnung der Fahrwasser auf Sommerbetrieb umgestellt. Dutzende zweieinhalb Meter breite rote und grüne Leuchttonnen werden hinaus in die Nordsee gebracht. Ebenso viele kleine Eistonnen kommen zurück. Sie werden in den kommenden Monaten auf dem Bauhofgelände in Tönning in Schleswig-Holstein gewartet, instandgesetzt und bis zur nächsten Wintersaison eingelagert, erklärte der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, Veit-Hinnerk Bayer.



Die Tonnen sind nötig, weil auch im Zeitalter der elektronischen Navigation viele Sportschiffer ohne technische Hilfsmittel nur nach Sicht navigieren können. Sie verlassen sich dabei auf traditionelle Seezeichen, die ihnen in den engen und sich ständig ändernden Fahrwassern den richtigen Weg durchs Wattenmeer weisen, das an einigen Stellen tückisch niedrig sein kann.

Die dicken Sommertonnen könnten im Winter bei Eisgang beschädigt werden, sich womöglich losreißen und dadurch zur Gefahr für die Schifffahrt werden, erläuterte Bayer. Eistonne, die im Winter im Einsatz sind, könnten ohne Probleme vom Packeis unter Wasser gedrückt werden. Sie tauchten erst dann wieder auf, wenn der Eisgang vorüber ist. Die Wintertonnen müssen aber im Frühjahr auch deswegen ausgetauscht werden, weil dann die fest eingebauten Spezialbatterien für die Beleuchtung leer sind. Die Batterien der großen Sommertonnen werden durch eine eingebaute Solaranlage ständig wieder aufgeladen.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Tönning ist unter anderem für das Fahrwasser von der Elbe bis zur dänischen Grenze zuständig. Insgesamt markieren in diesem Bereich 82 Leuchttonnen sowie rund 480 unbeleuchtete Tonnen die Fahrtrouten. Dazu kommen noch 17 Leuchttürme, 29 Leuchtfeuer, 3 Baken und ungefähr 2500 der als "Hexenbesen" bezeichneten Stangen und Pricken.