Bis 325 Euro Mietzuschuss – genug für Studentenbude in Niedersachsen?

Ein großer Kostenpunkt beim Studieren ist die Wohnungsmiete. Unsere Daten zeigen Ihnen, wie hoch die Quadratmeterpreise in den Hochschulstädten sind. Foto: imago/Westend61/Zeljko Dangubic

Berlin. Die Bundesregierung will das Bafög für Hunderttausende Studenten und Schüler ausbauen. Auch der Wohnzuschlag soll steigen. Doch kann der Betrag die Miete einer durchschnittlichen Studentenbude in den Hochschulstädten in Niedersachsen abdecken?