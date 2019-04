Güterzug in Emden entgleist - Bahnstrecke derzeit gesperrt CC-Editor öffnen

Ein leerer Güterzug ist am Freitagmittag in Emden entgleist. Symbolfoto: dpa

Hamburg. Ein leerer Güterzug ist am Freitagmittag in Emden entgleist. Menschen wurden dabei nicht verletzt, wie ein Bahnsprecher in Hamburg sagte.