Kirchdorf. Der Spargel ist das erste Frühlingsgemüse im Jahr - wenn er gestochen wird, werden die Tage also wieder länger. Am Freitag war die offizielle Eröffnung der Saison in Kirchdorf im Kreis Diepholz.

Mit der Proklamation der neuen Kirchdorfer Spargelkönigin Astrid Unger ist am Freitag die Spargelsaison in Niedersachsen offiziell eröffnet worden. Die gut 350 Spargelanbauer in dem Bundesland hoffen auf ein besseres Jahr als 2018. In der vergangenen Saison hatte das andauernd heiße und trockene Wetter für Verluste gesorgt - die Erntemenge sank von knapp 30 000 Tonnen im Jahr 2017 auf rund 27 500 Tonnen.

Wie lange geht die Saison?

Der Start der Spargelzeit hängt immer vom Wetter ab: Liegt im Frühjahr noch Schnee und es ist kalt, können die Pflanzen nicht wachsen. Spargel benötigt Sonne, aber zu warm darf es auch nicht sein. Eine Handvoll Landwirte beginnt bereits Anfang März mit der Ernte von Spargel, der auf speziellen, beheizten Feldern wächst. Das ist aber eine Luxusware. Während der Anfang der Saison jedes Jahr aufs Neue vom Wetter bestimmt wird, steht das Ende fest: Am 24. Juni, zu Johanni, hören auch die letzten Bauern auf, das Edelgemüse aus dem Boden zu holen. Die Spargelfelder sollen sich nun fürs nächste Jahr erholen.

Warum wird der Spargel unter Folien angebaut?

Die Folien haben zwei Farben: schwarz und weiß. Damit können die Landwirte die Temperaturen in den zu Dämmen aufgehäuften Spargelfeldern regulieren: Schwarz „zieht die Sonne an", der Boden darunter erwärmt sich. Weiß reflektiert die Sonnenstrahlung, wenn es zu warm wird, und der Spargel wächst langsamer. Mit der Temperaturregelung wird die Erntemenge reguliert und die Bauern können damit bei jedem Wetter relativ konstante Mengen ernten; die Produktion wird gleichmäßiger über die Saison verteilt. Die Folien schützen außerdem die Böden vor dem Austrocknen und vor Winderosionen, heißt es bei der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer. Eine Folie wird 8 bis 10 Jahre benutzt und anschließend recycelt. Mit der Folienabdeckung konnte der Erntebeginn in den vergangenen 20 Jahren immer weiter nach vorne gelegt werden.

Was ist eine Dreifachabdeckung?

Neben der Abdeckung der Spargeldämme mit einer Lage Folie und Feldern mit einem zusätzlich transparenten Folientunnel über den Dämmen kommt immer öfter eine „Dreifachabdeckung" zum Einsatz: Über dem mit einer Folie abgedeckten Damm wird noch eine weitere Folie aufgelegt, damit auch die Laufwege zwischen den Tunneln abgedeckt sind und zusätzlich Wärme gespeichert wird.

Wann sprießt der Spargel?

Das hängt von der Temperatur ab: Sobald der Erdspross, das Rhizom, in einer Tiefe von 20 Zentimetern eine Temperatur von mindestens zwölf Grad hat, treibt die Pflanze aus.

Hat der Spargel unter der Trockenheit gelitten?

Eigentlich brauchen Spargelanlagen ein wenig Regen im Sommer, um sich zu erholen. Den gab es 2018 nicht. Aber viele Betriebe können bewässern, daher war die Trockenheit nicht allzu schlimm. Aber auch bei den Feldern, wo nicht bewässert werden konnte, scheinen die Pflanzen das vergangene Jahr ganz gut überstanden zu haben. Dennoch: So ein heißes und trockenes Jahr wie 2018 wünschen sich die Spargelbauern auf keinen Fall.