Osnabrück. An diesem Wochenende starten nach Schleswig-Holstein auch Bremen und Niedersachsen in die Osterferien. Laut ADAC ist dennoch nicht mit überbordenden Staus zu rechnen. Auf manchen Strecken sollten sich Autofahrer trotzdem auf Wartezeiten einstellen.

"Wer am Wochenende auf Deutschlands Autobahnen unterwegs ist, trifft fast überall auf gute Reisebedingungen", teilt der ADAC auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Trotz des Osterferien-Beginns in drei norddeutschen Bundesländern sei die Staugefahr relativ gering.

Staugefahr am Lotter Kreuz

Reisende sollten dennoch bedenken, dass es auf einigen Strecken voll werden könnte. Als besonders belastete Strecke gilt in der Region Osnabrück laut ADAC die A1. Vor allem an der Dauerbaustelle Lotter Kreuz kann es am Wochenende zu Stau oder stockendem Verkehr kommen.

Im weiteren Verlauf befinden sich im Großraum Bremen weitere Baustellen, darunter zwischen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener sowie zwischen Ahlhorner Heide und Wildeshausen-West.



Auch auf der A2 zwischen Hannover und Berlin sei mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, so der ADAC. Voll werden dürfte es am Samstag auch auf der A7 zwischen Hamburg und Hannover.

Wintersportrouten werden voll

Weniger entspannt sieht es im Süden Deutschlands aus. Zwar beginnen in den südlichen Bundesländern die Osterferien erst in der kommenden Woche, dennoch dürfte es vor allem auf den Wintersportrouten und in Richtung südliche Alpenländer voll werden, prognostiziert der ADAC. Auch wenn die Skisaison ihren Höhepunkt überschritten habe, seien weiterhin viele Urlauber mit Ziel Ski-Regionen unterwegs.

Als belastete Strecken listet der ADAC folgende Routen auf:

Anzeige Anzeige

A 3 Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A 5 Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A 6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Flensburg – Hamburg und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A 8 Stuttgart – München – Salzburg

A 9 München – Nürnberg – Berlin

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 96 München – Lindau

A 99 Umfahrung München

Im benachbarten Ausland sind besonders Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn in Österreich, die italienische Brennerautobahn und die Schweizer Gotthard-Route zeitweise etwas voller. Lange Wartezeiten sind laut ADAC aber die Ausnahme.

Voll wird es eine Woche später

Voller werden auf den Autobahnen dürfte es eine Woche später, wenn acht Bundesländer in die Osterferien starten. Auf den Ballungsraumautobahnen und den wichtigsten Reiserouten wird dieser Umstand laut ADAC am Freitagnachmittag und Samstag zu starkem Verkehr führen. Stauchaos erwartet der ADAC jedoch nicht.

Die Schulen schließen dann unter anderem in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen. Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind zu diesem Zeitpunkt schon seit einer Woche in den Ferien. Die meisten Urlauber fahren in die Alpen, in südliche Länder oder zur Küste.