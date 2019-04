Emlichheim. Bei der Emslandstärke GmbH in Emlichheim ist am Donnerstag ein anonymes Schreiben mit einer bislang nicht näher identifizierten chemischen Substanz eingegangen. Die Substanz könnte giftig sein, teilt die Polizei mit.

Ersten Informationen zufolge, gelangte der Brief ohne Absender über die Post in das Sekretariat der Verwaltung. Zwei Mitarbeiterinnen des Unternehmens waren beim Öffnen des Umschlages mit dem Pulver in Kontakt gekommen. Dem beigefügten Anschreiben nach könnte es sich bei der Substanz um einen giftigen Stoff handeln, teilt die Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim mit. Die beiden Mitarbeiterinnen wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr dekontaminiert. Nach ersten Erkenntnissen blieben sie unverletzt.

LKA wird Substanz untersuchen lassen

Der Verwaltungstrakt wurde zeitweise vorsorglich evakuiert. Die Polizei hat den potenziellen Gefahrstoff beschlagnahmt und wird ihn nun durch Spezialisten des LKA untersuchen lassen. "Darüber hinaus wird das der Substanz beigelegte Schreiben analysiert", heißt es seitens der Polizei.

Laut Grafschafter Nachrichten waren etwa 40 Einsatzkräfte vor Ort. Sie rückten gegen 10.51 Uhr unter dem Stichwort „H2X_Gefahrstoff“ zu dem Verwaltungsgebäude der Firma an der Emslandstraße aus. Die Wehrleute bauten ein Dekontaminierungszelt auf, einige Kameraden tragen besondere Schutzkleidung. Ein ABC-Messwagen des Deutschen Roten Kreuzes ist bereits eingetroffen. Zwei Feuerwehrmänner sind mit einem Schutzanzug im Gebäude gewesen. Sie gingen nach dem Aufenthalt durch eine ABC-Schleuse.Der Einsatz wurde gegen 14.15 Uhr beendet. Hinweise werden unter der Rufnummer (05921)3090 entgegengenommen.



Kartoffeln aus dem Emsland

Die Emsland-Stärke GmbH bildet mit ihren Produktionsstandorten in Wietzendorf, Golßen und Kyritz sowie dem Hauptwerk in Emlichheim den größten Part der Emsland Group. Eigenen Angaben nach werden in den Werken der Emsland-Stärke mehr als 1.000.000 Tonnen Kartoffeln verarbeitet, die zum großen Teil auch aus den Anbau von Landwirten aus dem Emsland stammen.

Die Kartoffelstärkegewinnung liegt laut Angaben des Unternehmens bei 222.000 Tonnen. Zudem werden in den Werken jährlich mehr als 80.000 Tonnen Erbsen zur Weiterverarbeitung angeliefert. Hieraus werden neben Fasern rund 30.000 Tonnen Erbsenstärke gewonnen.