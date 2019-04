Hannover. Der Rettungsplan für die angeschlagene Norddeutsche Landesbank nimmt Form an: Das Institut will weitere 1250 Stellen streichen und das Schiffsgeschäft aufgeben. Die Agrarkredite sollen erst einmal bleiben.

Die angeschlagene Norddeutsche Landesbank Nord/LB soll mit einer weiteren Schrumpfung wieder profitabel werden. Niedersachsens Finanzminister und Aufsichtsratschef Reinhold Hilbers (CDU) stellte am Mittwoch in Hannover Grundzüge des Geschäftsmodells vor, mit dem die Träger die EU-Kommission von ihrem Rettungskonzept überzeugen wollen. Die Aufsichtsbehörden müssen dem Plan zustimmen, demzufolge Land und Sparkassen die Bank mit 3,5 Milliarden Euro stützen wollen.

Am Morgen hatten Landesregierung und Sparkassen als Haupteigner ihre Pläne der Bankenaufsicht vorgestellt. Das sei gut verlaufen. „Es gibt ein grundsätzliches Verständnis über die künftige Ausrichtung der Bank“, sagte Hilbers. Bis August soll die Bank neu ausgerichtet werden, das Land Niedersachsen soll auch künftig die Mehrheit halten. Demnach soll die Bank in den kommenden Jahren weitere 1000 bis 1250 Jobs abbauen, um am Ende bei einer Größe von etwa 3250 Mitarbeitern zu landen und eine Rendite von 8 Prozent zu erwirtschaften. So sehen die Pläne aus:

Jobstreichungen: Aktuell hat die Nord/LB mit 5500 Stellen noch mehr als 2000 Mitarbeiter mehr, doch mit „One Bank“ läuft bereits ein Abbauprogramm in derselben Dimension wie der geplanten. Darüber hinaus sind Auslagerungen geplant. Wie genau die Streichung in den kommenden Jahren vonstatten gehen soll, ist noch offen. Das sei „eine Managementaufgabe“, sagte Hilbers. Damit ist Bankchef Thomas Bürkle gemeint, der am Donnerstagmorgen die Bilanzpressekonferenz gibt.

Schrumpfung: Die Nord/LB soll sich aus den Bereichen Schiffe, maritime Industrie, überregionales Kommunalgeschäft, Durchleitung von Krediten der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) sowie aus Luxemburg zurückziehen. Auch Teile des Geschäfts mit Flugzeugen und eigene Immobiliengeschäfte sollen abgeschmolzen werden. Die Förderbanken der Länder Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sollen die Nord/LB verlassen. Ob der Standort Bremen (frühere Bremer Landesbank) bleibt, ist noch offen. Wenn ja, dürfte er deutlich schrumpfen. „Über den Standort Bremen haben wir uns noch nicht dezidiert unterhalten“, sagte Hilbers. Insgesamt soll die Nord/LB auf eine Bilanzsumme von 95 Milliarden Euro „einschwenken“, aktuell sind es rund 160 Milliarden Euro.



Erhalt: Bleiben sollen das Geschäft mit Privat- und Unternehmenskunden, die Bereiche Agrar-, Wohnungs- und Energiegeschäft, Teile der Flugzeugfinanzierungen und das Geschäft mit Kommunen und Sparkassen. Auch soll die Nord/LB Girozentrale bleiben. Die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK) mit etwa 1000 Mitarbeitern soll ebenso bei der Bank bleiben wie die profitable Immobilientochter Deutsche Hypo. Besonders mit der Auslagerung der BLSK war lange gerechnet worden. Bis auf weiteres bleiben soll wohl auch der Standort Oldenburg.

Schiffskredite: Die sollen trotz der Proteste der Reedereien in den kommenden zwei bis drei Jahren komplett abgebaut werden. Allerdings soll das in Eigenregie mit einer eigenen „Abbaueinheit“ passieren. Die Risiken des Schiffsportfolios sollen so lange vom Land mit Garantien abgesichert werden. Sollte der Verkauf nicht klappen, will das Land das auf 1,3 Milliarden Euro geschätzte Portfolio übernehmen, um es dann weiter zu verwerten. In diesem Fall könnte auch die Abbaubank der früheren HSH Nordbank übernehmen. Man sei mit Hamburg und Schleswig-Holstein im Gespräch, sagte Hilbers.

Ausblick: Noch ist die Rettung nicht in trockenen Tüchern. Am Ende muss die EU-Kommission entscheiden, ob sie die Stützung erlaubt, ablehnt oder Auflagen macht. Hilbers gab sich zuversichtlich, dass dies klappt.

Kritik: Grüne und FDP kritisierten die Pläne: Der Grünen-Abgeordnete Stefan Wenzel warf Hilbers „hektisches und atemloses Agieren“ und einen Schlingerkurs vor. Längst hätte die Landesregierung ein Geschäftsmodell vorlegen müssen, statt ein paar Eckwerte. Wenzels FDP-Kollege Christian Grascha warnte, dass Niedersachsens Steuerzahler weiter zur Kasse gebeten werden. „Nach allem, was bisher bekannt ist, wird der Steuerzahler wohl mit erheblich mehr Belastungen rechnen müssen. Dies dürfte die Chancen auf eine Genehmigung durch die Kommission nochmals deutlich verschlechtert haben“, sagte er.