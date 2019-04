Bei Batteriezellen ist Eile geboten

Hannover . Das Land fordert niedrigere Stromkosten für mögliche Batteriefabriken in Niedersachsen. Ohne wird es wohl nichts mehr mit einer Fertigung hierzulande, glaubt unser Kommentator.

Der Umstieg vom Verbrennungs- auf den Elektromotor mag für viele Kunden eine große Umstellung bedeuten, für Niedersachsens Wirtschaft und Politik ist die Transformation aber dramatisch: Zehntausende Arbeitsplätze bei den Autobauern und besonders ihren Zulieferern stehen auf dem Spiel, ganze Fabriken wie das Motorenwerk Salzgitter würden beim Systemwechsel obsolet – mit drastische Folgen für Städte und Regionen. Eine Batteriezellenfabrik kann diese Verluste nicht ausgleichen, selbst wenn das E-Auto sich durchsetzen sollte. Denn die Batterie-Produktion dürfte hochautomatisiert sein und nur wenige wegfallende Stellen kompensieren.

Doch aktuell sieht es nicht mal nach diesen wenigen Jobs aus: Deutschland hinkt den asiatischen Herstellern bei der Batteriezelle um Jahre hinterher. Wer nun eine Aufholjagd starten will, muss sich deshalb beeilen, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Will Deutschland auf Dauer konkurrieren und wichtige Wertschöpfungsketten beim Autobau im Land halten, muss die Politik Tempo machen und Investoren jetzt den Weg ebnen. Die Nähe zu den Autoherstellern und das große Angebot an grünem Strom sind gute Argumente für den Standort, hohe Strompreise und lange Planungswege hingegen Gift für neue Fabriken. EU, Bund und Land sollten sich endlich bekennen – und sich dann sputen.