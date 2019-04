Hannover. Im Kampf um die Zukunft der Autoproduktion fordert Niedersachsen mehr Anreize für den Bau von Batteriefabriken. Die Forderung: Mindestens eine sollte da entstehen, wo Windstrom im Überfluss da ist.

Das Land Niedersachsen fordert vom Bund ein klares Bekenntnis zum Bau von Batteriefabriken in Deutschland. Das Kabinett brachte am Dienstag eine Bundesratsinitiative auf den Weg, in dem vor allem Zugeständnisse bei den Stromkosten gefordert werden. So sollten die Anbieter keine Ökostrom-Umlage zahlen. Denkbar sei auch eine niedrigere Stromsteuer sowie eine Befreiung von Netzentgelten, zum Beispiel für eine begrenzte Strecke von 30 Kilometern.

Solche Vorschläge zielen auf die vom Land seit langem gewünschte Batteriefabrik in Emden: Dort gibt es reichlich Windstrom und mit dem künftig auf E-Autos spezialisierten VW-Werk einen direkten Abnehmer. Dass VW den CO2-Ausstoß seiner Werke bis 2025 gegenüber 2010 halbieren will, spricht aus Sicht des Landes ebenfalls für den Ökostromstandort an der Küste. „Da die Energieerzeugung zukünftig ohne CO2-Emissionen erfolgen muss, bedeutet dies, dass die Industrie sich dort ansiedeln wird, wo die CO2-frei erzeugte Energie verfügbar ist“, sagt Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD).

Bund gibt Milliarden

Die Debatte um die Batteriefertigung hat nicht erst seit dem jüngsten Bekenntnis von VW-Chef Herbert Diess zum Umbau des Konzerns auf E-Autos Fahrt aufgenommen: Das Bundeswirtschaftsministerium hat bis zu einer Milliarde Euro Fördergelder für den Bau von Fabriken in Aussicht gestellt, bis Mitte März hatten sich etwa 30 Unternehmen beworben, darunter auch ein Konsortium aus VW und dem Startup Northvolt.

Das Bundeswissenschaftsministerium will ebenfalls bis zu einer Milliarde Euro für Forschungsprojekte rund um die Batterie ausgeben. Niedersachsen spekuliert hier besonders auf den Osten des Landes: Im Raum Braunschweig/Salzgitter soll ein Forschungsschwerpunkt sowie eine zweite Fabrik entstehen, auch um wegfallende Jobs beim Verbrennungsmotor zu kompensieren. Im ehemaligen Helmstedter Braunkohlerevier sollen die Batterien künftig recycelt werden.

Bei der Standortwahl geht es auch um Joberhalt, denn der Wechsel vom Verbrenner auf die einfacher zu bauenden E-Autos könnte jeden dritten der etwa 250 000 Arbeitsplätze im Automotivbereich des Landes in Gefahr bringen. Eine heimische Batteriezellfertigung würde pro Fabrik bis zu 1000 Jobs bringen und „signifikante negative Beschäftigungseffekte und Einbußen bei der Wertschöpfung deutlich abfedern. Außerdem würde die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie erhalten bleiben“, hofft Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).

Allein VW braucht mehrere Fabriken

Bislang hinken die europäischen Hersteller in Sachen Batterie hinterher, meist müssen die Zellen aus Asien eingekauft werden. Bleibt das so, würden bei einem Umstieg auf die E-Mobilität nicht nur zehntausende Jobs in Niedersachsens Automobilbranche wegfallen, auch die Wertschöpfung ginge im Land verloren. Die Zeit drängt, denn allein VW will binnen des nächsten Jahrzehnts 22 Millionen E-Autos bauen. Schätzungen zufolge brauchen alleine die Wolfsburger bis zu vier so genannte „Gigafactories“ in Europa, um den Bedarf zu decken. Dabei schätzen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und sein Umweltkollege Olaf Lies die Bauzeit einer Fabrik optimistisch mit „zwei bis drei Jahren“ ein.

Daher jetzt auch die Eile: Mit der Bundesratsinitiative will Niedersachsen die Bundesregierung treiben. Ohne ein klares Bekenntnis für die E-Mobilität stehen demnach nicht nur die Schadstoff- und Klimaziele auf der Kippe, sondern vor allem auch zukunftsfähige Arbeitsplätze in der niedersächsischen Automobilindustrie.