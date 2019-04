Visbek. Es kommt nicht häufig vor, dass ein Pfarrer Applaus für eine Predigt erntet. Hermann Josef Lücker ist es so ergangen, als er im niedersächsischen Visbek seinem Ärger über Missstände in der katholischen Kirche Luft gemacht hat. Bisher bekam er viel Lob dafür. Die Kirchenleitung aber schweigt.

In die kleine katholische St.-Vitus-Kirche in Visbek passen keine 64.000 Leute. Aber es sind rund 64.000 Leute, die sich inzwischen online auf dem Videoportal der Kirche Hermann Josef Lückers Predigt "Wovon das Herz voll ist, davon kann der Mund nicht schweigen" angesehen haben, die der Pfarrer vor einigen Wochen in seiner Gemeinde gehalten hat. Als "Wutpredigt" ist sie inzwischen bekannt. Darin holt Lücker zum Rundumschlag gegen vieles aus, was in der Kirche schlecht läuft. Es geht um die Aufarbeitung von Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche. Um den Umgang mit Homosexualität. Um die Rolle der Frau in der Kirche, die Kommunion für Eheleute unterschiedlicher Konfessionen, Kirchenschließungen und Mitgliederschwund. Und darum, dass sich daran etwas ändern muss. "Wir müssen unserer Chefetage mal ein bisschen Feuer unter dem Hintern machen, damit sich was bewegt in dieser unserer Kirche", sagt der Pfarrer in der Predigt.

(Weiterlesen: Wut-Predigt: Niedersächsischer Pfarrer rechnet mit katholischer Kirche ab)



Das hat hohe Wellen geschlagen. Online wird das Video des Gottesdienstes geteilt und kommentiert. Er selbst habe durchweg positive Rückmeldungen auf seine Predigt bekommen, sagt Lücker. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirche. "Ich werde momentan überall darauf angesprochen. Die Menschen sprechen mir Mut zu und freuen sich darüber, dass ich diese Dinge so deutlich thematisiert habe." Seine Predigt würde er allerdings nicht als "Wutpredigt" bezeichnen wollen - es sei ihm einfach wichtig gewesen, all das zu sagen. Dennoch: Einen nennenswerten Besucherzuwachs nimmt Lücker bei seinen Gottesdiensten seit der populären Ansprache nicht wahr. Die Bischöfe haben sich bisher nicht geäußert. Das Offizialat, die regionale Kirchenbehörde, habe die Predigt lediglich zur Kenntnis genommen.









In seiner Predigt lobt Lücker unter anderem den Münsteraner Bischof Felix Genn dafür, dass es "null Toleranz" für sexuellen Missbrauch im Bistum gebe. "Damit für alle klar ist: Hier wird nichts vertuscht, weich geredet oder unter den Teppich gekehrt", heißt es in der Predigt. Im Gespräch sagt er: "Ich glaube, dass alle erkannt haben, dass Transparenz bei den Vorfällen eine große Bedeutung hat." Es sollten unabhängige Leute hinzugezogen werden, um sich die Akten anzusehen, und die Taten aufgearbeitet werden, solange sie noch aufzuarbeiten sind und Täter und Opfer noch leben.

Anzeige Anzeige

Trotz aller Kritik endet die Predigt auf einer optimistischen Note. Die Kirchenarbeit mache ihm immer noch Freude, sagt Lücker darin. "Das Bunte, die Vielfalt, die Musik, die Chöre", zählt er unter anderem auf.

Im Gespräch sagt er: "Man muss aber eben auch die Realität des Lebens und der Kirche sehen." Deshalb habe er auch all diese Dinge kritisiert. Denn: "Ich gebe gerne den Glauben weiter, arbeite gerne in der Gemeinschaft. Ich bin gerne Priester."