Hannover. Niedersachsens Vereine hadern mit den verschärften Datenschutzregeln. Die Groko im Land will helfen – und streitet sich mit der Datenschutzbeauftragten.

SPD und CDU in Niedersachsen fordern für die knapp 57 000 Vereine im Land Erleichterungen bei der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Landtagsfraktionen haben einen entsprechenden Antrag auf den Weg gebracht. Darin fordern sie unter anderem, kleine Vereine von der Pflicht zu Verarbeitungsverzeichnissen und Datenschutzbeauftragten zu befreien. „Es ist nicht praktikabel, dass Vereine einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen“, sagt die SPD-Abgeordnete Dunja Kreiser. Erstverstöße von Vereinen gegen die DSGVO sollten nicht bestraft werden, fordert Kreiser von der Landesdatenschutzbeauftragten (LfD) Barbara Thiel. Die Behördenleiterin müsse den Vereinen nach Ansicht von SPD und CDU mehr Schulungen und Beratungen anbieten. Die CDU wirft Thiel zudem vor, kleinkariert zu sein. „Wenn man die Probleme der Vereine kleinredet und sich darauf zurückzieht, dass das Recht eben für alle gilt, ärgert mich das“, klagt der CDU-Abgeordnete Rainer Fredemann über Parteifreundin Thiel. Juristisch möge das zwar korrekt sein. „Dass die Datenschutzbeauftragte nicht einmal bereit ist, nach Lösungen zu suchen, ist nicht in Ordnung. Wertschätzung für ehrenamtliche Arbeit sieht anders aus“, sagt er.

Zeitliche und personelle Grenzen

Die Angegriffene weist die Kritik zurück – und fordert vom Land mehr Leute und Geld. „Wir werden auch weiter alles tun, was uns möglich ist, um den Ehrenamtlichen zu helfen. Aber uns sind leider zeitliche und personelle Grenzen gesetzt“, sagt Thiel. Trotz des stark gestiegenen Arbeitsaufkommens mit Einführung der DSGVO 2018 gebe es eine eigene Hotline für Vereine sowie eine Handreichung im Internet. „Den Vorwurf aus den Reihen des Landtags, ich würde nicht an Lösungen arbeiten, weise ich entschieden zurück“, so Thiel. Dass der Landtag Straflosigkeit bei Erstverstößen fordert, stößt bei der Datenschutzbeauftragten auf Unverständnis. „Ich glaube nicht, dass der Landesrechnungshof sich ähnliche Kritik gefallen lassen müsste“, so Thiel. Bislang habe übrigens noch kein Verein im Land Bußgeld bezahlen müssen.

Zwischen Thiel und dem Landtag kracht es öfter

Es ist nicht das erste Mal, dass die Groko mit Thiel aneinanderrasselt: Immer wieder kritisiert die oberste Datenschützerin, dass der Gesetzgeber sich zu wenig um die Grundrechte der Bürger schert. Das geplante neue Polizeigesetz hatte die oberste Datenschützerin derartig hart kritisiert, dass SPD und CDU sogar vergeblich eine „Klarstellung“ von der Behördenchefin gefordert hatten. Im Gegenzug fordert Thiel vergeblich mehr Ressourcen: Aktuell sei die LfD für gut 29 0000 Unternehmen, etwa 1000 Kommunen und 3000 Schulen zuständig, und das Arbeitsaufkommen steige: 2018 habe es mehr als 1000 Beschwerden an die LfD gegeben.

Anlass des Groko-Vorstoßes ist eine Anhörung Anfang des Jahres: Damals hatten Vereinsvertreter im Innenausschuss des Landtags von breiter Verunsicherung und teilweise „Hysterie“ an der Basis berichtet. Es werde immer schwieriger, Ehrenamtliche zu finden. Fredemanns Fazit: Viele Vereine seien mit der DSGVO schlicht überfordert.