Hannover. Die geplante Verschärfung der Düngeregeln bringt Niedersachsens CDU auf die Barrikaden. Sie wirft CDU-Bundesministerin Klöckner vor, sich in Brüssel nicht für die Bauern einzusetzen.

In der CDU Niedersachsen gibt es massiven Unmut über das CDU-geführte Bundesagrarministerium: Für den kommenden Dienstag hat die Hannoveraner Fraktion Agrar-Staatssekretär Hermann Onko Aeikens sowie die Agrar-Bundestagsabgeordneten Albert Stegemann und Gitta Connemann (alle CDU und alle aus Weser-Ems) nach Hannover eingeladen – oder wie es aus CDU-Kreisen heißt: vorgeladen. Es werde eine "Fortbildung" in Sachen Düngepolitik, verlautet es aus der Fraktion in Hannover. "Es wird krachen", sagt ein Abgeordneter.

Gegenwind für Klöckner

Noch am gleichen Abend soll ein kleiner CDU-Landesparteitag ein Positionspapier verabschieden, in dem eine "Neujustierung" der Agrarpolitik fordert. Oder weniger diplomatisch: Das hart mit der Politik von Aeikens' Chefin Julia Klöckner ins Gericht geht. Und auch Klöckner selbst dürfte an diesem Tag in Hannover Gegenwind spüren: Sie wird zusammen mit EU-Agrarkommissar Phil Hogan im Schloss Herrenhausen zu einer Diskussion über die Zukunft der EU-Agrarpolitik erwartet.

Ein festliches Ambiente also, das von einer Bauerndemo vor dem Schloss gestört werden wird. Das Landvolk hat zu einer Kundgebung aufgerufen. Die dürfte aber nur ein Vorgeschmack auf eine Großdemo sein, die für Donnerstag in Münster angekündigt ist. Tausende Landwirte aus Nordwestdeutschland werden erwartet. Motto der Veranstaltung: „Bauern brauchen Zukunft – Zukunft braucht Bauern“. (Weiterlesen: Grundwasser: EU-Kommission fordert noch schärferer Düngeregeln)

Viele Landwirte bangen zwar nicht unmittelbar um ihre Existenz. Sie sorgen sich aber, wie es weitergehen soll mit ihren Betrieben. Eine Nachricht brachte das Fass zum Überlaufen: Die gerade erst verschärften Düngeregeln müssen zum Schutz des Grundwassers noch einmal verschärft werden. Sonst drohen Deutschland Strafzahlungen in sechsstelliger Höhe – pro Tag.



Die Bundesregierung in Person von Agrarstaatssekretär Aeikens (Foto) schickte entsprechende Vorschläge nach Brüssel.

Einer der Vorschläge: In besonders belasteten Regionen – also vorrangig in Nordwestdeutschland - sollen Bauern pauschal 20 Prozent weniger düngen. Auch diese Nachbesserungen genügten der Kommission nicht. Sie reichten aber aus, um einen Sturm der Entrüstung unter Landwirten und CDU-Politikern auf Landesebene zu entfachen.



Sie werfen ihrem Parteifreund Aeikens schwere Fehler vor. Er habe sich nicht mit den Ländern abgesprochen, heißt es. Die Vorschläge seien vollkommen unausgegoren und nicht umsetzbar. Selbst über eine Ablösung des 67-jährigen Staatssekretärs wird in Parteikreisen spekuliert. „Die Frage stellt sich gar nicht“, versuchte Ministerin Klöckner kürzlich derartige Spekulationen auf einer Pressekonferenz abzubügeln. Ostfriese Aeikens gilt als loyaler Leistungsträger, der seiner Chefin den Rücken frei hält.

Niedersachsen fühlt sich übergangen

Dieses Mal scheint sich der Politprofi aber verzockt zu haben, wenn selbst CDU-geführte Landesministerien rebellieren: In Niedersachsen ist man entsetzt, dass Klöckners Haus die weiteren Dünge-Verschärfungen durchdrücken will. Die geplanten Maßnahmen seien vorher nicht mit der Landesregierung abgestimmt gewesen, sondern man sei "vor vollendete Tatsachen gestellt worden", klagte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) vergangene Woche im Landtag.

"Ich mache mir große Sorgen um die Landwirtschaft in Niedersachsen", schob sie nach. Das Ministerium in Berlin teilt auf Nachfrage mit: „Es ist üblich und gängige Praxis, die Kolleginnen und Kollegen der Länder über geplante Änderungen bei der Düngeverordnung informiert zu halten.“



Auch in diesem Fall? In Niedersachsen, heißt es aus Unions- und Ministeriumskreisen, seien viele Initiativen zum Schutz des Grundwassers und besseren Verteilung der Gülle angestoßen worden. Doch nichts davon habe die Bundesregierung nach Brüssel gemeldet. Entsprechend frustriert seien die Landwirte sowie die Mitarbeiter in Landwirtschaftskammer und Ministerium. Ein Behördenmitarbeiter aus Hannover sagt:

"Wenn das jetzt so kommt, können wir unsere Arbeit der letzten Monate wegschmeißen."

Das Agrarministerium schlägt vor: Erst einmal schauen, wie die jetzige Düngeverordnung greift, bevor weiter an der Verbotsschraube gedreht wird.

Doch die EU-Kommission will Fakten. Die Pressestelle von Julia Klöckner versichert, die Ministerin sei sich darüber im Klaren, „dass Erschwernisse auf unsere landwirtschaftlichen Betriebe zukommen“. Aber auch andere Länder in Europa stünden vor großen Herausforderungen, so eine Sprecherin. Und: „Berechtigte Kritik nimmt das BMEL ernst und berücksichtigt diese soweit möglich im weiteren Verfahren.“

Klöckner spricht zu Bauern

Klingt nicht nach einem Entgegenkommen in Berlin. Viel mehr geht die Ministerin in die Offensive: Auf der Großdemo in Münster will Klöckner eine Rede halten – auch auf die Gefahr hin, dass sie hier ausgebuht wird. Am Sonntag präsentierte sie zudem sieben Punkte, mit denen das Grundwasser geschützt und gleichzeitig Bauern unterstützt werden sollen.

Ob das reicht, die Gemüter zu beruhigen, bleibt abzuwarten. Während die Niedersachsen über Klöckner schimpfen, schimpfen andere über Niedersachsen – beispielsweise Baden-Württemberg. Denn dort sieht man die Ursache allen Übels in dem jahrzehntelangen Nichtstun zwischen Ems und Elbe Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk (auch CDU) sagte kürzlich mit Blick auf Niedersachsen:

"Die Landwirte in Baden-Württemberg leiden unter den Fehlern anderer Länder."

Und er legte gleich nach: "Wären die Grundwasserverhältnisse überall so gut wie bei uns, dann hätte es weder ein Verfahren der EU gegen Deutschland gegeben, noch wären die bürokratischen Ungetüme, die die deutsche Gesetzgebung für die Landwirte nach sich zieht, notwendig gewesen“, so Hauk.