Nord/LB: Quittung für zu hohes Risiko

Osnabrück. Kurz vor der geplanten Neuausrichtung der Landesbank Nord/LB melden sich die Reeder zu Wort: In einem Brandbrief fordern sie Augenmaß beim Abbau der Schiffskredite. Ein Kommentar.

Die Ankündigung hatte die Reeder in Niedersachsen aufgeschreckt: Die Nord/LB, einer der wichtigsten Geldgeber, verkauft ein Paket fauler Schiffskredite an einen US-Investor. Dass Gleiches nun bald für ein zweites Paket verkündet werden könnte, schürt Existenzängste in der Branche, und das zu Recht. Denn ein langfristiges Finanzierungsinteresse haben Investoren selten. Sie sind eher daran interessiert, eine schnelle Rendite zu erzielen. Für die Reeder könnte das im schlimmsten Fall bedeuten: Der neue Gläubiger stellt den Kredit fällig, das Schiff wird eingezogen und im Ausland verramscht. Für die Branche am Wirtschaftsstandort Niedersachsen wäre das eine Katastrophe, die auch die eine oder andere Insolvenz nach sich ziehen könnte.

Es ist jedoch eine Katastrophe mit langer Vorgeschichte. Über Jahre hinweg haben die Nord/LB und auch ihre Eigner die Augen vor den enormen Risiken der hochvolatilen Schifffahrt verschlossen und zu stark in eine Branche investiert, die bis heute nicht aus der Krise gekommen ist. Dafür bekommen sie nun die Quittung.

Sich von den verbleibenden Schiffskrediten zu trennen mag für die Branche schmerzhaft sein, ist jedoch mit Blick auf die Zukunft der Nord/LB unvermeidbar. Mit der Immobilienfinanzierung sollte das Institut jedoch darauf bedacht sein, nicht erneut ein zu großes Risiko einzugehen.