Lüneburg. Nach einem Raubüberfall mit tödlichem Ausgang in Lüneburg hat die Polizei einen 32-Jährigen festgenommen.

Der Mann wurde in Göttingen gefasst, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Er stehe in dringendem Verdacht, gemeinsam mit dem dabei zu Tode gekommenen 39-Jährigen Mitte März einen 44-Jährigen in dessen Wohnung überfallen zu haben. Der 44-Jährige hatte sich nach eigenen Angaben mit einem Messer gewehrt und dann die Polizei gerufen.

Der 39-Jährige war noch am Tatort gestorben. Gegen den 44-Jährigen wurde anschließend Haftbefehl wegen eines möglichen Tötungsdeliktes erlassen. Auch gegen den am Donnerstag in Göttingen festgenommenen Mann erließ das Amtsgericht Lüneburg Haftbefehl, er war zunächst vom Tatort geflohen.