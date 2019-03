Hannover. Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem entgegenkommenden Auto sind in Garbsen bei Hannover 14 Kinder und drei Erwachsene leicht verletzt worden.

Anders als zunächst von der Polizei berichtet, gab es bei dem Unfall keine schwer verletzten Opfer. Ein Kind wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Unfallverursacher war ein 22-jähriger Autofahrer. Er krachte beim Überholen an einer Kreuzung frontal in den entgegen kommenden Schulbus. Der junge Mann und seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt, auch der 44 Jahre alte Busfahrer trug leichte Blessuren davon. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei etwa 30 Kinder in dem Schulbus. An der Unfallstelle waren zahlreiche Helfer im Einsatz. Auch ein Seelsorger wurde hinzugerufen.