Polizei will verstärkt Raser und Drängler kontrollieren

Die Polizei will Drängler verstärkt in den Fokus nehmen. Foto: Patrick Pleul/dpa

Osnabrück. Verstärkte Kontrollen: In der Woche vom 1 bis 7. April will die Polizei auf den Straßen vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln vor allem Raser und Drängler in den Fokus nehmen.