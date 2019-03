Hannover. Kurz vor der geplanten Neuausrichtung der Landesbank Nord/LB melden sich die Reeder zu Wort: In einem Brandbrief fordern sie Augenmaß beim Abbau der Schiffskredite.

Niedersachsens Reedereien warnen die Landespolitik vor den Folgen eines Ausverkaufs der in der Landesbank Nord/LB liegenden Schiffskredite. In einem am Donnerstag an die Landesregierung und Abgeordnete verschickten siebenseitigen Positionspapier, welches unserer Redaktion vorliegt, sprechen der Reederverein Ems-Dollart, die Interessengemeinschaft Harener Reeder und der Reederverein Unterelbe von „dramatischen Gefahren und Risiken“, welche die „gesamte mittelständisch geprägte Struktur der niedersächsischen maritimen Wirtschaft nachhaltig und dauerhaft gefährden könne“. Das könne nämlich passieren, wenn die Nord/LB auch ihre letzten notleidenden Schiffskredite überstürzt losschlage. Tatsächlich geht die Angst um, bei Abwicklungen könnten Schiffe und Arbeitsplätze insbesondere entlang der Ems-Achse (Leer, Haren, Emden) und im „Alten Land“ bis hin nach Cuxhaven unwiderruflich verloren sein. Und so raten die Reeder, dass die Nord/LB auch künftig Schiffe finanzieren soll.

Schicksalstage für die Landesbank

Der Brandbrief aus Haren erreichte die Landespolitik am Donnerstag – und zwar kurz vor einer wohl schicksalhaften Woche für die Landesbank: Am kommenden Donnerstag will die Bank ihre Jahresbilanz 2018 vorlegen, tags zuvor will die Landesregierung in Brüssel für ein Rettungskonzept der angeschlagenen Bank werben. Faule Schiffskredite hatten die Bank in den vergangenen Jahren etwa 7 Milliarden Euro gekostet. Nun sollen die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt sowie die Sparkassen als Hauptträger etwa 3,5 Milliarden Euro in die Bank schießen, um die Kapitaldecke zu stärken und das Kreditinstitut drastisch zu schrumpfen. Der Plan muss von der Bankenaufsicht und der EU noch abgesegnet werden.

Was genau mit den verbleibenden Schiffskrediten passieren soll, ließ Niedersachsens Finanzminister und Nord/LB-Aufsichtsratschef Reinhold Hilbers (CDU) am Freitag im Landtag offen. Dass die Schiffskredite wie früher auch künftig eine wichtige Säule des Geschäfts sein könnten, gilt aber als ausgeschlossen: „Kern des Geschäftsmodells sollen das Firmenkundengeschäft, die Immobilienfinanzierung und das Agrarbanking sowie in Abgrenzung zu den Sparkassen das Privatkundengeschäft sein“, sagte Hilbers. Hinter den Kulissen verhandelt das Land mit Schleswig-Holstein über einen Abbau der Kredite über die Bad Bank der früheren HSH Nordbank. Aber auch eine eigene Abwicklungsbank oder der Verkauf scheint noch im Rennen zu sein.

Reeder stellen Geld in Aussicht

In ihrem Brief warnen die Reeder davor, die Kredite für kleines Geld an einen Finanzinvestor weiterzureichen. Damit würden die Verluste bei der Bank bleiben, den Reedern drohe zudem eine schnelle Zwangsversteigerung. Besser sei eine Abbaubank, die sich Zeit für den Verkauf nehmen könne. Durch eine Lösung im Einvernehmen mit dem Kunden zu „marktüblichen Konditionen“ sei es zudem möglich, die Bankinteressen zu schonen. „Die Reedereibetriebe werden vielfach in der Lage sein, Refinanzierungen zu strukturieren“, versprechen die Reeder.

Ob das reicht, ist offen: „Es geht doch gerade um Kredite, die in der Vergangenheit nicht bedient worden sind. Die anderen machen doch gar keine Probleme“, sagt ein mit der Sache Vertrauter.

Kritik an der Landesregierung

Die Opposition gibt sich enttäuscht: Die FDP sieht vor allem Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) in der Pflicht. „Althusmann setzt sich nicht einmal für die Probleme dieser für Niedersachsen wichtigen Branche ein“, sagt der FDP-Landtagsabgeordnete Jörg Bode. Nicht einmal die Forderung, faule Kredite durch eine eigene Abbaubank schonend abzubauen, werde geprüft. „Das ist erschreckend wenig Engagement für einen Wirtschaftsminister eines maritimen Landes“, sagte Bode.

Die Grünen fragen sich immer noch, wie die Nord/LB überhaupt einen solchen Berg an Schiffskrediten aufhäufeln konnte. „Die Reederei-Branche hat in den letzten Jahren offenbar im Milliardenumfang Fehlinvestitionen getätigt. Anders lässt sich nicht erklären, dass für Kredite im Umfang von etlichen Milliarden Euro keine Tilgung und kein Zins gezahlt wurde“, sagt Grünen-Finanzexperte Stefan Wenzel. Er fordert Aufklärung, wie es dazu kommen konnte. „Die Ursachen für diese Fehlinvestitionen und die schlimmen Folgen für öffentlich-rechtliche Banken müssen jetzt sehr genau untersucht werden. Dazu ist auch Akteneinsicht beantragt worden“, sagte Wenzel.