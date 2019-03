Hannover. Wie bringt man die Vorteile regionaler Produkte an den Verbrauchen? Mit pfiffigen Ideen, finden zwei junge Obstbaumeister – und haben in Hannover um Äpfel aus dem Alten Land geworben.

Die Idee ist bestechend einfach: Vier Äpfel verschiedener Sorten aus dem Alten Land in einem Pappträger fand jeder niedersächsische Landtagsabgeordnete am Donnerstag zu Sitzungsbeginn auf seinem Platz im Plenarsaal in Hannover vor. Die knackige Überraschung mit dem Namen „Apfelmix-Box“ stammt von den jungen Obstbaumeistern Christian Maack (27) aus Hamburg-Neuenfelde und Jonas Cohrs (26) aus Bliedersdorf/Rutenbeck. 160 Boxen hatten die beiden nach Hannover mitgebracht – und im Landtag reißenden Absatz gefunden.

Entdeckt wurde die Idee vom Stader Landtagsabgeordneten Helmut Dammann-Tamke (CDU) bei den Norddeutschen Obstbautagen im Februar in Jork, wo die Absolventen der Fachschule Obstbau die Box vorgestellt hatten. Dammann-Tamke war es auch, der die Verteilaktion im Landtag angestoßen hatte.

Die Box mit je einem Apfel der Sorten Elstar, Gala, Wellant und Jonagold sollen die Qualität, Vielfalt und die hohen Standards der regionalen Produkte unterstreichen, sagte Christian Maack. Denn die großen deutschen Apfelregionen im Alten Land und am Bodensee leiden seit Jahren unter Preisdruck vor allem osteuropäischer Importeure. Die Produzenten versuchen nun, mit regionaler Qualität zu punkten. Bisher ist die „Apfelmix-Box“ allerdings nur ein Prototyp für eine zeitgemäße regionale Vermarktung. Im Handel gibt es die Box noch nicht.