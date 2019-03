Hannover/Hameln. Werden Sinti in Deutschland systematisch diskriminiert? Ein Vermerk in einem Fall vergeblicher Wohnungssuche in Hameln legt das nahe. Es ist wohl kein Einzelfall.

Der Vermerk auf dem Interessentenbogen ist eindeutig: „1 Pers.; leichter Zigeunereinschlag; besser nichts anbieten!“, steht dort. Ein interner Vermerk der Wohnungsgenossenschaft Hameln (WGH), der vergangene Woche versehentlich an eine 68-jährige Wohnungssuchende herausgegeben wurde, die seit Jahrzehnten in Hameln lebt. Der Fall, über den zuerst die Lokalzeitung Dewezet berichtete, zieht nun Kreise. Denn nun haben viele Sinti das schwarz auf weiß, was viele vermuten, aber nur selten belegen können: Auch acht Jahrzehnte nach der Verfolgung der „Zigeuner“ durch die Nationalsozialisten werden die schätzungsweise 70 000 bis 80 000 Sinti in Deutschland weiterhin benachteiligt.

Zentralrat: „Es passiert immer wieder“

Es gebe nach wie vor eine Form von alltäglicher Diskriminierung, sagt Herbert Heuß vom Zentralrat der Sinti und Roma in Deutschland. „Es passiert immer wieder“, sagt der wissenschaftliche Leiter des Zentralrats: Mal ist es eine junge Frau, die auf einem Computermonitor in einem südwestdeutschen Jobcenter einen entsprechenden Vermerk gesehen haben will. Mal ein Bewerber, bei dem die passenden Jobs trotz Qualifikation immer plötzlich vergeben sind. Doch einen so klar dokumentierten Fall wie in Hameln gebe es nur selten.

Vorstand bittet um Entschuldigung

WGH-Vorstand Heinz Brockmann spricht von einer „einmaligen Fehlleistung“, die er in 37 Amtsjahren nicht erlebt haben, die nicht zu entschuldigen sei und „so nicht wieder vorkommen wird“. Für Donnerstagabend habe er die Frau eingeladen, um sie um Entschuldigung zu bitten. Für den selben Abend ist eine Sondersitzung des WGH-Aufsichtsrats geplant. Der Fall schlägt auch über Hameln hinaus Wellen: In einem gestern verschickten gemeinsamen Brief fordern die regionalen Landtagsabgeordneten Anja Piel (Grüne), Petra Joumaah (CDU), Ulrich Watermann und Dirk Adomat (SPD) Brockmann auf, „an der Aufklärung des Falls offensiv mitzuwirken“. Der Fall fällt in eine Woche, in der Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin eine Expertenkommission Antiziganismus einsetzt.

Grüne bieten Hilfe an

Die Grüne Piel hat der Betroffenen darüber hinaus Hilfe angeboten. Sie kritisiert, dass die Große Koalition im Land Projekte zur sozialen Teilhabe von Sinti und Roma habe auslaufen lassen.„Der aktuelle Fall in Hameln zeigt, dass diese Kürzungen zurückgenommen werden und endlich tragfähige Strukturen unter Einbeziehung der Verbände aufgebaut werden müssen“, sagte Piel.

Der Wohnungssuchenden dürften die Entschuldigungen unterdessen wenig helfen: Denn Brockmann kann ihr zwar eine Entschuldigung, aber wohl keine passende Bleibe bieten. Unter den 1991 WGH-Wohnungen gebe es aktuell nichts Passendes, sagt er.