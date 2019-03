Manipulierte Kassen: Mehr Schutz durch mehr Kontrolle

Osnabrück. Mit manipulierten Kassen sollen etliche Asia-Restaurants ihren Umsatz geschmälert und so den Fiskus erleichtert haben. Doch lange Zeit schauten die Steuerbehörden nicht richtig hin. Dabei wären engmaschige Kontrollen längst überfällig. Ein Kommentar.

Das muss man sich mal vorstellen: Jahrelang sollen zwei Brüder manipulierte Kassen an Gastwirte in ganz Deutschland verkauft haben, ohne auch nur den Verdacht zu erregen, Steuerbetrug im großen Stil begünstigt zu haben. Dass dabei ein Schaden von einer halben Milliarde Euro entstanden ist, ist kaum zu glauben. Vor allem zeigt der Fall eins: Die zuständigen Steuerbehörden haben es versäumt, engmaschige Kontrollen durchzuführen und den Wirten auf die Finger zu schauen.

Dabei ist der Betrug mit den sogenannten Registrierkassen längst bekannt – nicht nur in der Gastronomie. Ob im Einzelhandel oder im Hotel- und Gaststättengewerbe, die Schummelware wird von etlichen Abnehmern eingesetzt, um Abgaben am Fiskus vorbeizuschleusen. Doch statt die Kontrollen zu intensivieren und auch unangekündigte Prüfungen vorzunehmen, schauten die zuständigen Behörden viel zu lange weg. Erst 2018 hat die Bundesregierung reagiert. Seitdem dürfen Steuerprüfer den Wirten auch ohne Ankündigung in die Kassen schauen. Viel zu spät, wie sich jetzt zeigt.

Dass von dem am Dienstag begonnenen Gerichtsverfahren eine Signalwirkung ausgeht, wie es sich die Staatsanwaltschaft erhofft, wäre wünschenswert. Und doch bleibt die Frage, wie es künftig gelingen soll, dass manipulierte Kassen gar nicht erst in Umlauf gebracht werden. Es liegt nun an der Regierung, für mehr Schutz zu sorgen und die Dichte der Kontrollen signifikant zu erhöhen. Das käme auch der Staatskasse zugute.